Torta rovesciata limone, cioccolato bianco e menta di Andrea Mainardi: la ricetta da Pomeriggio 5

Andrea Mainardi ha un compito speciale oggi! Dopo aver preparato la scorsa settimana una buonissima torta per il compleanno di sua figlia Michelle ( qui la ricetta della torta rovesciata banane e cioccolato), nella puntata di Pomeriggio 5 del 7 maggio 2020 deve festeggiare insieme a Barbara d’Urso il suo compleanno. E per l’occasione ha deciso di preparare una buonissima torta, un’altra torta rovesciata. La ricetta di oggi è torta rovesciata al limone con cioccolato bianco e menta. La ricetta è davvero facile facile, come piace alle signore che da casa prendono appunti e anche ai maschietti che sono alle prime armi magari con la cucina!

LA RICETTA DELLA TORTA ROVESCIATA LIMONE, MENTA E CIOCCOLATO BIANCO

Iniziamo con la lista degli ingredienti, eccola per voi:

250 g farina 00, 170 g zucchero, 3 uova, 120 g olio di girasole, 1 bustina di lievito per dolci, 50 g cioccolato bianco, succo di 2 limoni, 1 mazzetto di menta, limoni per farcire

Per prima cosa prendiamo le uova e le montiamo con lo zucchero, dobbiamo far prendere molta aria in modo che la torta venga alta e non risulti essere un mattone. Dopo aver montato le uova e lo zucchero possiamo unire la bustina di lievito per dolci e poi anche l’olio. Amalgamiamo per bene e continuiamo con la frusta a mano come ha fatto Andrea Mainardi nella preparazione di questa ricetta. Poi continuiamo aggiungendo la farina. Completiamo con il cioccolato bianco e con un mazzetto di menta. Uniamo anche il succo di due limoni. Amalgamiamo per bene.

Prendiamo la nostra teglia che possiamo foderare con la carta forno oppure spennellare con dell’olio. Tagliamo i limoni a fette spesse,è importante che siano limoni con la buccia grossa per fare anche il disegno e per permettere che non si rovinino quando rovesceremo la torta.

Disponiamo quindi le fettine secondo il disegno che vogliamo fare. Sopra versiamo il nostro impasto. Mettiamo in forno per trenta minuti a 170 gradi. Una volta raffreddata possiamo rovesciarla. Possiamo servire semplicemente così come è oppure fare dei disegni con il cioccolato bianco sciolto.