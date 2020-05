Da Detto Fatto la ricetta del timballo di melanzane di Mattia Poggi

Una super ricetta nella puntata di Detto Fatto in onda oggi 13 maggio 2020. Mattia Poggi torna nella cucina di Rai 2 e questa volta si lascia ispirare da Nonna Trulla, dal cartone in onda su Rai YoYo. La ricetta vista oggi nella cucina di Detto Fatto è la ricetta del timballo di melanzane preparata dal bravissimo Mattia insieme a Bianca Guaccero. Un grande classico quindi della nostra tradizione culinaria. Non ci resta che prendere appunti per vedere come si prepara questa deliziosa ricetta.

Mattia ha preparato anche la besciamella fatta in casa, una vera delizia.

LA RICETTA DEL TIMBALLO DI MELANZANE DI MATTIA POGGI

Iniziamo con la lista degli ingredienti:

500 g rigatoni, 500 g passata di pomodoro, 100 g parmigiano grattugiato, 100 g mozzarella, 2 melanzane viola, basilico, olio di semi, sale e pepe, aglio

Besciamella: 1 latte, 250 g burro, 50 g farina

Per prima cosa mettiamo su la pentola per bollire l’acqua della pasta. Dopo aver lavato e pulito per bene le melanzane, le tagliamo a cubetti e le cuciniamo in una padella con l’olio. Scoliamo le melanzane e le lasciamo raffreddare. Prepariamo il sughetto con aglio olio e la passata di pomodoro. Dentro poi mettiamo le melanzane. Terminiamo con il basilico fresco.

Passiamo intanto alla preparazione della besciamella fatta in casa. Iniziamo con il burro poi latte e farina. Regoliamo di sale e mescoliamo per bene per evitare che si formino i grumi. La besciamella deve essere ben densa. Intanto cuociamo la pasta e la scoliamo. Prendiamo uno stampo per ciambelle di quelli con il foro centrale. Passiamo la pasta nel sugo che abbiamo preparato in precedenza. Poi disponiamo in piedi i rigatoni nello stampo. Uniamo anche la mozzarella e il formaggio.

Mettiamo tutto in forno per un’oretta circa a 180 gradi. Il timballo è servito.