Le caramelle di pasta tricolore da Detto Fatto: una ricetta di Mattia Poggi

Si torna a cucinare con le ricette di Detto Fatto. Nella puntata di oggi 14 maggio 2020 è stato ancora protagonista Mattia Poggi che ha preparato la ricetta delle caramelle di pasta tricolore, un piatto molto buono. Tre colori diversi per tre diversi impasti: le caramelle classiche, del colore della pasta, le caramelle rosse, al pomodoro e le caramelle verdi agli spinaci. Che ne dite? Vediamo come preparare magari anche con l’aiuto dei bambini queste buonissime caramelle tricolore.

DA DETTO FATTO LA RICETTA DELLE CARAMELLE TRICOLORE

Vediamo quindi la lista degli ingredienti:

Impasto : 600 g farina 00, 3 uova, 500 g spinaci, 80 g concentrato di pomodoro, sale e acqua

: 600 g farina 00, 3 uova, 500 g spinaci, 80 g concentrato di pomodoro, sale e acqua Ripieno : 500 g macinato di maiale, 80 g prosciutto crudo, 50 g mortadella, 50 g parmigiano reggiano, 2 uova

: 500 g macinato di maiale, 80 g prosciutto crudo, 50 g mortadella, 50 g parmigiano reggiano, 2 uova Condimento: 200 g pomodorini, 2 zucchine, 1 cipollotto, 1 spicchio d’aglio, basilico, zucchero di canna, origano, olio, sale e pepe

Iniziamo con l’impasto. Mettiamo insieme la farina e le uova, sale e acqua per l’impasto iniziale che poi divideremo per farlo di tre colori diversi. Dividiamo quindi l’impasto in tre parti uguali. Prendiamo il primo e uniamo il concentrato di pomodoro. Continuiamo a impastare. Poi prendiamo il secondo e mettiamo dentro gli spiani che abbiamo lessato in precedenza e ovviamente passato nel mixer. Otteniamo quindi i tre panetti omogenei diversi che lasciamo poi riposare.

Prendiamo i tre impasti e uno alla volta li tiriamo, la sfoglia base ( quella gialla per intenderci) deve essere abbastanza spessa. Tagliamo a strisce le altre due. E andiamo avanti: le sovrapponiamo alla sfoglia gialla, facendole aderire per bene. A questo punto, tiriamo con l’apposito macchinetta la sfoglia multicolore. Dev’essere sottile. La sfoglia poi va tagliata in quadratini che andranno riempiti con il ripieno.

Occupiamoci quindi della preparazione del ripieno. Prendiamo una ciotola e dentro mescoliamo le carni tritate o macinate con il parmigiano grattugiato e le uova. Procediamo quindi mettendo un po’ di ripieno sul quadratini chiudiamo mettendo l’altra sfoglia sopra. Chiudiamo per bene le nostre caramelle.

Per quanto riguarda il condimento mettiamo in padella olio, cipolla e aglio. Facciamo un bel soffritto e dentro mettiamo le zucchine e i pomodorini. Condiamo con sale ed un pizzico di zucchero di canna. Profumiamo con origano, basilico tritato e, a piacere, uno spicchio d’aglio. Impiattiamo le caramelle, dopo averle cotte in acqua ovviamente, con il condimento che abbiamo preparato.