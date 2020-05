La ricetta della pizza di patate di Andrea Mainardi da Pomeriggio 5

Andrea Mainardi torna a cucinare da casa sua ma per tutti gli italiani che seguono con affetto e passione Pomeriggio 5 e anche le sue ricette. Dalla puntata di oggi 19 maggio 2020 arriva la ricetta della pizza di patate. Una versione sicuramente molto originale del resto quando c’è chef Mainardi di sa, le ricette hanno sempre una marcia in più! Ricette atomiche, come è nello stile dello chef! Vediamo allora come si prepara la pizza di patate, molto apprezzata anche da Barbara d’Urso.

LA RICETTA DELLA PIZZA DI PATATE DI ANDREA MAINARDI

Iniziamo con la lista degli ingredienti.

4 patate, 100 g pancetta, 200 g carciofini sott’olio, 100 g pomodorini, 200 g formaggio spalmabile, 20 g burro, sale e pepe, zucchero a velo

Per prima cosa prendiamo il fondo di una tortiera e mettiamo della carta forno. Imburriamo per bene il tutto perchè ci servirà per adagiare le patate. Peliamo le patate e le tagliamo a fettine sottili. Le disponiamo, sulla teglia una accanto all’altra seguendo la circonferenza della teglia, quindi ne verranno diversi strati. Andrea ha usato patate novelle e quindi ha lasciato la buccia. Con il burro spennelliamo per bene le patate. Saliamo le patate. Cuociamo in forno caldo a 240° con il grill acceso, per 25-30 minuti.

Prendiamo una padella e ripassiamo dentro dei pomodorini se ci va con lo zucchero a velo per far si che caramellino e abbiano quell’effetto pomodoro confit ma in modo rapido e veloce. In padella ripassiamo la pancetta senza aggiungere altro. Quando togliamo la pizza di patate dal forno, mettiamo su le fette di formaggio spalmabile. Continuiamo poi con i pomodorini e con la pancetta. Uniamo anche i cetriolini e se abbiamo anche altro in casa procediamo. La pizza è servita!

Che ne dite della golosa pizza di patate preparata da Andrea Mainardi, una delizia! Semplice e veloce, la proverete?