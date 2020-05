Anna Moroni mostra come si preparano le crespelle all’arancia con casatella e spinaci, Ricette all’italiana

Una nuova ricetta di Anna Moroni per preparare le crespelle, una delle Ricette all’italiana di oggi 22 maggio 2020, un piatto goloso per tutta la famiglia. Anna Moroni mostra ad Annalisa come si preparano delle crespelle perfette, inizia dalla pasta e ci sorprende aggiungendo la scorza d’arancia grattugiata. Per la besciamella una ricetta classica, per il ripieno una golosa farcia di casatella e spinaci. Si conclude con gran gusto la prima settimana della nuova stagione di Ricette all’italiana tra dolci, primi piatti, contorni e secondi. Ecco come Annina ha preparato nella sua nuova cucina di campagna le crespelle ripiene al forno. Non perdete le prossime ricette su Rete 4.

RICETTE ANNA MORONI – LA RICETTA DELLE CRESPELLE ALL’ARANCIA CON CASATELLA E SPINACI

Ingredienti – Per le crespelle: 250 g di latte, 125 g di farina 00, 2 uova, 1 arancia, prezzemolo, burro, sale – Per la farcia: 300 g di spinaci lessati, parmigiano, 00 g di casatella dop, sale e pepe – Per la besciamella: burro, farina, latte, sale, pepe bianco e noce moscata

Preparazione: iniziamo dalla besciamella e nella pentola piccola sciogliamo il burro, aggiungiamo la farina, mescoliamo sempre sul fuoco e aggiungiamo il latte continuando a mescolare. Aggiungiamo sale, pepe bianco e noce moscata, mescoliamo e facciamo cuocere.

Passiamo alla pastella per le crespelle: versiamo nella ciotola le uova, le sbattiamo con la forchetta, aggiungiamo la farina tutta in una volta, mescoliamo bene e aggiungiamo il prezzemolo tritato, mescoliamo e uniamo la scorza d’arancia grattugiata bio e ben lavata. Uniamo i liquidi, quindi il latte, mescoliamo. Facciamo riposare mezz’ora.

Scaldiamo la padella e aggiungiamo un pochino di burro, facciamo sciogliere e con un mestolo facciamo la prima crespella, cuociamo sui due lati, proseguiamo con le altre crespelle e ogni tanto aggiungiamo un pochino di burro in padella.

Nella ciotola lavoriamo la casatella con un pochino di formaggio grattugiato, il parmigiano. Abbiamo già lessato, strizzato e tritato gli spinaci, conditi con sale e pepe. Stendiamo la casatella sulle crespelle, aggiungiamo gli spinaci e chiudiamo le crespelle.

Disponiamo le crespelle ripiene nella teglia con un po’ di besciamella, aggiungiamo il parmigiano e mettiamo in forno a 180 gradi statico per 20 minuti circa.