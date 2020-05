Ricette all’italiana: insalata di baccalà con vinaigrette al limone di Anna Moroni

Anna Moroni oggi 22 maggio 2020 nella cucina di Ricette all’italiana ha preparato l’insalata di baccalà con vinaigrette al limone, una delle ricette che adora. La maestra in cucina racconta il motivo per cui adora il baccalà, a Gubbio lo mangiava sempre il venerdì, lì non arrivava il pesce quando era piccola. L’insalata di baccalà è perfetta in ogni stagione e Anna Moroni la prepara spessa, la ricetta di oggi è un goloso piatto che possiamo portare in tavola sia a pranzo che a cena. E’ un’insalata che va servita tiepida ma sarà perfetta anche fredda. Cipolle al forno, pomodorini confit, l’insalata condita, le mele croccanti e il baccalà che saltiamo in padella solo con un filo di olio. Non dimentichiamo il parmigiano reggiano e avremo una delle nuove ricette all’italiana di Anna Moroni davvero sorprendente. Non perdete le altre ricette di Anna Moroni su Rete 4.

RICETTE ALL’ITALIANA DI ANNA MORONI – INSALATA DI BACCALA’ CON VINAIGRETTE AL LIMONE

Ingredienti: 1 baccalà dissalato, limone spremuto, insalata, pomodori confit, parmigiano reggiano, 1 mela evelina, origano, sale, zucchero, cipolla, olio di oliva

Preparazione: laviamo la mela, le sbucciamo e la tagliamo a fettine molto sottili, saltiamo poi in padella.

Tagliamo i pomodori a metà e disponiamo sulla teglia da forno con la carta forno, condiamo con zucchero, olio, sale, origano e cuociamo a 100 gradi per minimo 1 ora, perfetto 1 ora e mezza. I pomodori confit si possono anche congelare, perfetti anche per una torta rustica.

In una padella versiamo un filo di olio e aggiungiamo la mela tagliata, solo un minuto di cottura, deve restare croccante. Tagliamo a fettine sottili il baccalà senza la pelle che possiamo cuocere al vapore avendo tempo, altrimenti cuociamo in padella con un filo di olio, non saliamo, aggiungiamo un po’ di origano, facciamo cuocere.

Passiamo intanto alla vinaigrette: in una ciotola versiamo il succo del limone, aggiungiamo l’olio d’oliva, un pochino di sale, mescoliamo e condiamo l’insalata con la lattuga, un po’ di radicchio, magari songino, aggiungiamo anche i pomodori confit pronti, mescoliamo con delicatezza. Possiamo anche cuocere delle cipolle in forno dopo averle pulite e sgusciate, poi le tagliamo a fette e aggiungiamo all’insalata.

Serviamo il baccalà su una base di insalata e completiamo con le mele. Completiamo con le scaglie di parmigiano.