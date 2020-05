Ricette all’italiana: filetto di maiale in crosta di mele di Anna Moroni

La ricetta del filetto di maiale in crosta di mele di Anna Moroni è una delle golose Ricette all’italiana di oggi 21 maggio 2020, è il secondo piatto che ha insegnato a preparare alla dolce Annalisa. Un inizio disastroso per Annalisa nel preparare la crosta di mele di Anna Moroni ma poi ha fatto tutto alla perfezione e anche il suo secondo piatto di oggi alla fine era goloso. Fette di filetto di maiale in crosta di mele servite su una riduzione di vino, una vera delizia per tutti. Non c’è solo la carne di maiale in questa ricetta ma anche il pollo, inoltre panna fresca, pane in cassetta e ovviamente mele, una delle Ricette all’italiana di Anna Moroni da non perdere.

RICETTE ANNA MORONI – IL FILETTO DI MAIALE IN CROSTA DI MELE DA RICETTE ALL’ITALIANA

Ingredienti: 650 g di filetto di maialino, 150 g di pollo, 2 mele golden delicious dop, 3 fette di pane in cassetta, 100 g di panna fresca, sale e pepe

Per la salsa al vino rosso: 2 bicchieri di vino rosso, 2 scalogni, rosmarino, sale e pepe

Preparazione: iniziamo con la riduzione e nel pentolino versiamo il vino rosso, un po’ di rosmarino, lo scalogno, sale e pepe e lasciamo andare. Sbucciamo le mele, le tagliamo a spicchi e poi a dadini e versiamo in una ciotola.

Nel frullatore mettiamo le tre fette di pane in cassetta a cui abbiamo tolto la crosta, le fette di petto di pollo tagliate a cubetti e frulliamo il tutto, dobbiamo ottenere una crema, la dobbiamo poi spalmare. Versiamo la crema nella ciotola con le mele, mescoliamo. Aggiungiamo la panna fresca, mescoliamo bene il tutto.

Sul tagliere stendiamo la pellicola per alimenti e spalmiamo sopra la crema con le mele, dobbiamo creare la stessa lunghezza del filetto. Disponiamo sopra il filetto e aiutandoci con la pellicola avvolgiamo il filetto di carne nella crema alle mele. Stringiamo ben stretto con la pellicola, dobbiamo ottenere una grossa caramella. In pratica il filetto deve essere del tutto avvolto nella crema alle mele. Facciamo bollire nella pentola con l’acqua per 20 minuti. Facciamo raffreddare e togliamo la pellicola, tagliamo a fette il filetto in crosta. Disponiamo le fette nella padella ben calda con un filino di olio di oliva. Sono pronti quando la carne non è più rossa.

Passiamo la riduzione al colino. Nel piatto versiamo un pochino di riduzione di vino e adagiamo le fette di filetto di maiale. Serviamo e gustiamo.