La ricetta di Anna Moroni dei fagottini zucchine e speck da Ricette all’italiana

Una nuova ricetta di Anna Moroni oggi 21 maggio 2020, la ricetta dei fagottini con le zucchine e lo speck da Ricette all’italiana. Sono tutte deliziose le nuove ricette all’italiana che Anna Moroni sta proponendo in questa prima settimana della nuova edizione. Dalla cucina di campagna oggi i fagottini di pasta sfoglia con le zucchine e lo speck ma se vogliamo possiamo fare un ripieno con il pesce, magari gamberi, oppure con stracchino e prugne o noci. Anna Moroni oggi ha preparato dei cornetti grandi ma possiamo anche fare dei cornetti piccoli per un aperitivo delizioso. Il tocco finale è il sale nero sui fagottini prima della cottura. Non ci resta che provare questi fagottini salati visti oggi su Rete 4.

RICETTE ALL’ITALIANA DI ANNA MORONI – FAGOTTINO CON ZUCCHINE SPECK E LAMPONI

Ingredienti: 1 confezione di pasta sfoglia, 6 fette di speck, 1 zucchina, 1 uovo per spennellare, 125 g di lamponi, 200 g di stracchino, aglio, sale, olio di oliva e pepe

Preparazione: laviamo le zucchine, le tagliamo a fettine. Versiamo un po’ di olio di oliva nella padella, Anna Moroni sceglie la padella wok così la cottura è più veloce. Aggiungiamo in padella l’aglio e aggiungiamo anche le zucchine, il sale e prosegue la cottura a fiamma alta, aggiungiamo anche un po’ di pepe. Accendiamo subito il forno così sarà ben caldo.

Tagliamo lo speck che è già a fette, lo dobbiamo tagliare a striscioline sottili. Controlliamo la cottura delle zucchine, non devono essere molto cotte, tanto vanno in forno.

In una ciotola versiamo il tuorlo e sbattiamo solo un po’. Tritiamo un po’ al coltello le zucchine pronte, le versiamo nella ciotola con lo stracchino, amalgamiamo bene. Stendiamo la pasta sfoglia già pronta, dal nostro cerchio otteniamo 4 triangoli, avremo 4 cornetti grandi. Farciamo con un bel cucchiaio la parte più larga dei triangoli, aggiungiamo anche un lampone e avvolgiamo il fagottino, lo arrotoliamo come si fa con i cornetti. Disponiamo nella teglia magari foderata con la carta forno. Spennelliamo con il tuorlo e completiamo se vogliamo con il sale nero, mettiamo in forno a 200 gradi per circa 20 minuti.