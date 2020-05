Ricette Anna Moroni: ravioli di mare con bottarga da Ricette all’Italiana

Nuove ricette nella cucina di Anna Moroni e nella puntata in onda oggi 23 maggio 2020 su Rete 4, abbiamo visto la preparazione di un buonissimo primo piatto a base di pesce. Una ricetta molto semplice che vi farà portare in tavola un primo dal sapore di mare. Oggi Anna Moroni prepara ravioli di mare con bottarga tra le nuove ricette di Ricette all’Italiana su Rete 4. Abbiamo preso per voi appunti: ecco come si cucina questo delizioso piatto.

RICETTE ALL’ITALIANA: RAVIOLI DI MARE CON BOTTARGA DI ANNA MORONI

Iniziamo dalla lista degli ingredienti. Trovate tutti gli ingredienti che ci servono per la ricetta nella immagine qui a lato in modo da non sbagliare. E’ infatti la grafica proposta dal programma di Rete 4.

Iniziamo poi subito con la preparazione dell’impasto dei ravioli.

Iniziamo con le due farine, 0 e integrale. Mettiamo poi in un’altra ciotola le uova, due intere e due albumi. Gli altri rossi li teniamo da parte. Sbattiamo per bene aggiungendo anche un filo di olio. Uniamo farine e uova. Ricordiamoci, come consiglia Anna, che l’impasto della pasta, il panetto, va lasciato riposare, non si può stendere subito.

Passiamo alla farcia. Prendiamo il merluzzo e lo tagliamo al coltello insieme ai gamberi. Uniamo anche un po’ di pecorino per insaporire, dell’estratto di basilico e del pane grattugiato.

Adesso tiriamo la sfoglia di uno spessore non troppo sottile. Disponiamo il ripieno sulla sfoglia e prepariamo i ravioli dando la forma che preferiamo. Cuociamo i ravioli in acqua salata. In una padella mettiamo del burro. Scoliamo i ravioli e li passiamo nella padella con il burro. E per finire impiattiamo, con una spolverata di bottarga. Il nostro piatto è servito.