La ricetta di Anna Moroni del polpettone di prosciutto cotto: Ricette all’italiana

Il goloso polpettone di prosciutto cotto di Anna Moroni, una delle Ricette all’italiana di oggi 28 maggio 2020, la prima del giovedì con la maestra in cucina che da sola prepara il secondo piatto. Una preparazione veloce e il polpettone che sarà perfetto anche in estate è già uno dei nostri piatti preferiti. Possiamo gustare il polpettone con prosciutto cotto di Anna Moroni sia freddo che tiepido aggiungendo come contorno pomodorini e lattuga o ciò che preferiamo. In estate è un piatto completo, perfetto sia a pranzo che a cena per tutta la famiglia, perfetto anche per chi non mangia glutine. Non perdete questa e le altre nuove Ricette all’italiana di Anna Moroni, in tv dal lunedì al sabato oppure come sempre nella sezione Cucina e Ricette di UNF.

IL POLPETTONE CON PROSCIUTTO COTTO DI ANNA MORONI – RICETTE ALL’ITALIANA OGGI 28 MAGGIO 2020

Ingredienti: 400 g di prosciutto cotto, 3 uova, 60-70 g di parmigiano grattugiato, mais, aglio, sale, pepe, lattuga e pomodorini

Preparazione: tagliamo il prosciutto cotto a pezzetti, versiamo nel bicchiere alto del mixer, aggiungiamo due uova intero e frulliamo con il mixer a immersione. Versiamo il composto nella ciotola e aggiungiamo il formaggio grattugiato, va bene sia il grana che il parmigiano, aggiungiamo anche la farina di mais, pepe, aglio. Aggiungiamo adesso il terzo uovo, saliamo. Anna usa l’aglio in spray ma va benissimo anche l’aglio che abbiamo tutti in casa, ovviamente tritato.

Sul piano da lavoro disponiamo la carta alluminio e sopra la pellicola, versiamo il composto del polpettone e con l’aiuto della pellicola diamo la forma del polpettone. Chiudiamo bene, mettiamo nella pentola con l’acqua bollente per circa 40 minuti. Togliamo dall’acqua e facciamo raffreddare, togliamo la carta e tagliamo a fette. Serviamo con pomodorini e lattuga, un filo di olio e gustiamo sia freddo che tiepido.