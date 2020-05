Ricette all’italiana Anna Moroni, la quiche con cicoria e robiola

Altre Ricette all’italiana oggi 27 maggio 2020 e con le lezioni di cucina di Anna Moroni facciamo la quiche di cicoria e robiola. Anna Moroni ha mostrato ad Annabruna come si prepara la pasta brisée, la parte più complicata della ricetta, per il resto tutto è molto semplice e anche goloso. Annabruna si merita un bel 7, ha preparato la pasta brisée in modo quasi perfetto, possiamo quindi provare un po’ tutti seguendo i consigli di Annina da Ricette all’italiana. Per la farcia il consiglio è di usare magari il latte di soia ma andrà benissimo anche il classico latte vaccino. Non perdete questa e le altre ricette di Anna Moroni, facciamo subito la quiche di oggi, la pasta brisée, le verdure e la crema di formaggio.

LA RICETTA DI ANNA MORONI DEL 27 MAGGIO 2020 – LA QUICHE DI CICORIA E ROBIOLA

Ingredienti – per la pasta brisée: 200 g di farina, 90 g di burro, 1 uovo intero, 20 g di acqua, 5 g di sale

Per la farcia: 500 g di cicoria cotta, 300 g di robiola, latte vegetale, 20 g di noci, sale e pepe

Preparazione: nella ciotola versiamo la farina per la pasta brisée, uniamo il burro, mescoliamo un po’ con la forchetta. A parte in una ciotolina battiamo un po’ l’uovo, aggiungiamo anche l’acqua fredda e il cucchiaino di sale, i 5 grammi, mescoliamo bene e versiamo nella ciotola grande con burro e farina. Lavoriamo il tutto prima con la forchetta e poi con le mani.

Versiamo l’impasto sul piano di lavoro infarinato. Stendiamo la pasta sulla carta forno con l’aiuto di un matterello. Rovesciamo con l’aiuto della carta forno la pasta nella teglia.

Nella ciotola versiamo la robiola e schiacciamo con la forchetta, aggiungiamo un po’ alla volta il latte vegetale, dobbiamo capire quanto ne serve per ottenere una crema morbida. Se non abbiamo il latte vegetale va bene anche il latte vaccino.

Versiamo sulla pasta le verdure, disponiamo su tutta la base, sopra aggiungiamo la crema di formaggio, livelliamo. Ripieghiamo i bordi della pasta sulla quiche, con i rebbi della forchetta facciamo ben aderire. Completiamo con le noci tritate. Mettiamo in forno a 180 gradi per circa 30 – 35 minuti.