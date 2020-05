La prova del cuoco: zucchine ripiene di ricotta è la ricetta di Angelica Sepe

Gran ricetta La prova del cuoco oggi con Angelica Sepe, la ricetta delle zucchine ripiene con la ricotta, una vera bontà per tutti, grandi e bambini. Angelica Sepe aggiunge alle ricette La prova del cuoco del 27 maggio 2020 anche un’altra idea, quella di fare delle polpette con il ripieno, così di certo anche i bambini mangeranno questo piatto. Nel ripieno c’è anche la polpa delle zucchine, un piatto ottimo. Non c’è pomodoro per queste zucchine ripiene, questa volta è un secondo piatto in bianco, anche più veloce da preparare. Dobbiamo solo fare attenzione a non bucare le zucchine mentre con lo scavino togliamo la polpa. Ovviamente per rendere tutto più semplice tagliamo le zucchine a pezzi. Ecco la ricetta di Angelica Sepe per La prova del cuoco, le sue zucchine ripiene di ricotta.

RICETTE LA PROVA DEL CUOCO 27 MAGGIO 2020 – LA RICETTA DELLE ZUCCHIENE RIPIENE DI RICOTTA

Ingredienti: 5 zucchine scure, 150 g di ricotta, 1 uovo, 80 g di pane secco, 200 ml di latte, 60 g di formaggio grattugiato, 2 spicchi di aglio, 2 fette spesse di prosciutto cotto – Inoltre prezzemolo tritato, basilico tritato, olio di oliva, sale e pepe

Preparazione: mettiamo in ammollo il pane nel latte. Laviamo le zucchine, tagliamo le estremità e con lo scavino adatto foriamo le zucchine da un lato e dall’altro per eliminare la polpa interna, facciamo attenzione a non bucarle. La polpa delle zucchine la tritiamo e ripassiamo in padella con uno spicchio di aglio.

Tritiamo con il mixer 1 spicchio di aglio pulito, il prosciutto tagliato in modo grossolano, il basilico e il pane ammollato e strizzato bene, versiamo il composto nella ciotola e uniamo la polpa delle zucchine ripassata, pepe, sale e la ricotta, mescoliamo bene, otteniamo un composto omogeneo.

Farciamo le zucchine con il ripieno e adagiamo nel tegame con bordi alti che abbiamo già cosparso con olio. Facciamo cuocere per 20 minuti cin il coperchio e serviamo le zucchine ripiene tiepide.