Alessandra Spisni dal suo giardino la ricetta tortelli alle erbette (Foto)

Alessandra Spisni in collegamento con La prova del cuoco oggi 27 maggio 2020 ci ha regalato la ricetta dei tortelli alle erbette, un primo piatto goloso. E’ dal giardino di casa che la Spisni si è mostrata con la sua solita allegria e l’organizzazione perfetta. Tutto molto semplice per la maestra in cucina romagnola che in breve tempo ha preparato i suoi tortelli ripieni con bietola, spinaci e cicoria. Sugo con panna e formaggio grattugiato e il primo piatto è favoloso, una ricetta da provare. In più per le ricette La prova del cuoco Alessandra ha aggiunto le gocce di aceto balsamico per poi servire subito. Ecco la ricetta della Spisni per La prova del cuoco di oggi.

RICETTE LA PROVA DEL CUOCO – ALESSANDRA SPISNI LA RICETTA DEI TORTELLI ALLE ERBETTE

Ingredienti – Per i tortelli: 300 g di farina 0, 3 uova, 200 g di spinaci, 200 g di bietolina, 100 g di cicoria, 50 g di formaggio grattugiato, sale, aglio e noce moscata

Per il condimento: 50 g di formaggio grattugiato, una tazzina di panna fresca, aceto balsamico

Preparazione: puliamo le verdure e le lessiamo in acqua salata, le scoliamo benissimo e le tritiamo. Prepariamo un trito di aglio e sale e con questo condiamo le erbette lessate e tritate. Aggiungiamo anche il formaggio grattugiato e la noce moscata, amalgamiamo bene.

A parte impastiamo la farina con le uova e otteniamo il classico panetto. Tiriamo la sfoglia e otteniamo dei quadrati grandi circa 15 cm per lato. Al centro di ogni quadrato di pasta disponiamo abbondante ripieno, chiudiamo ottenendo i grossi tortelli.

Facciamo cuocere i tortelli in abbondante acqua salata, scoliamo bene. Passiamo al condimento che prepariamo mescolando la panna con il formaggio grattugiato, ovviamente facciamo scaldare. Condiamo la pasta ripiena con la crema al formaggio e serviamo completando con qualche goccia di aceto balsamico.