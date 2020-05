Gnocchi a La prova del cuoco, la ricetta con sugo alla tiberina

Un’altra ottima ricetta La prova del cuoco oggi 26 maggio 2020 è la ricetta degli gnocchi con sugo alla tiberina, la ricetta di Mauro Trabalza. Una sfida tra fratelli e nuove ricette La prova del cuoco da gustare. Gnocchi di patate con un sugo a base di pomodori pelati, carne macinata, salsiccia, guanciale e formaggio grattugiato. 700 g di patate e solo 200 g di farina, gli gnocchi saranno perfetti ma solo seguendo tutti i passaggi di questa ricetta La prova del cuoco. Tante le ricette La prova del cuoco in questo ritorno un po’ speciali tra fuochi in diretta e tanti collegamenti con gli storici chef. Ecco come Mauro Trabalza oggi ha preparato un primo piatto che piace a tutti, gli gnocchi con il sugo alla tiberina.

LA PROVA DEL CUOCO RICETTE 26 MAGGIO 2020 – LA RICETTA DEGLI GNOCCHI CON SUGO ALLA TIBERINA

Ingredienti – Per gli gnocchi: 700 g di patate, 200 g di farina, 1 tuorlo – formaggio grattugiato, noce moscata, sale e pepe

Per il condimento: 1 costa di sedano, 1 carota, 1 cipolla, 150 g di macinato di manzo, 150 g di macinato di vitello, 1 salsiccia, 80 g di guanciale, 500 g di pomodori pelati, 60 g di formaggio grattugiato, 60 g di pecorino – Vino rosso, alloro, chiodi di garofano, noce moscata, olio evo, sale e pepe

Preparazione: lessiamo le patate con tutta la buccia e poi facciamo intiepidire, peliamo e facciamo raffreddare tre ore in frigo. Schiacciamo le patate, uniamo la farina, il tuorlo, il formaggio grattugiato, sale, pepe e un pizzico di noce moscata. Impastiamo e formiamo dei cilindri e tagliamo a pezzi tutti uguali, otteniamo gli gnocchi.

Con sedano, carota, cipolla prepariamo il soffritto, aggiungiamo il macinato di vitello e di manzo, rosoliamo e uniamo la salsiccia sgranata, il guanciale tritato al coltello, la foglia di alloro e cuociamo. Sfumiamo con il vino rosso e facciamo evaporare, saliamo e aggiungiamo un pochino di noce moscata, un chiodo di garofano e poi i pomodori pelati e dell’acqua. Cuociamo per circa 1 ora e mezza con il coperchio.

Cuociamo gli gnocchi in acqua bollente e salata, scoliamo, condiamo con il sugo e completiamo con il formaggio grattugiato. Se vogliamo serviamo con altro pecorino grattugiato e pepe.