Ricette all’italiana, tagliata di manzo con le erbe di Anna Moroni

La ricetta della tagliata di manzo di Anna Moroni per le Ricette all’italiana di oggi 28 maggio 2020, è la tagliata di manzo a cui aggiunge la caponata di mele, sembra sia un ottimo piatto. Annabruna oggi è alla sua quarta lezione di Ricette all’italiana e si è rivelata più brava del previsto, segue con attenzione ma anche dai suoi erorri si può imparare. La caponata di mele è un gusto nuovo, pochi la conoscono, magari la proviamo. Di certo proveremo la tagliata di mele con le erbette fresche nel modo in cui Anna Moroni ha suggerito, massaggio quindi la carne con l’olio e scottiamo in padella, il cuore della carne deve restare rosa. Ecco dalle nuove Ricette all’italiana la tagliata di manzo di Anna Moroni con la caponata di mele.

RICETTE ANNA MORONI – TAGLIATA DI MANZO ALLE ERBE CON CAPONATA DI MELE

Ingredienti: 400 g di filetto di manzo, mix di erbe fresche, salamoia, sale, pepe, aceto balsamico e olio di oliva

Per la caponata di mele: 4 mele golden delicious, 2 cipolle, 2 coste di sedano, capperi, olive verdi denocciolate, 2 cucchiai di passata di pomodoro, 1 cucchiaio di zucchero

Preparazione: tagliamo le cipolle a fettine e mettiamo in padella on un filo di olio e il sedano pulito e a pezzetti.

Laviamo le mele, sbucciamo e tagliamo a cubetti. Aggiungiamo a in padella anche le olive a fettine, i capperi, mescoliamo e facciamo insaporire, aggiungiamo anche le mele, lo zucchero e l’aceto bianco, facciamo andare ma senza disfare le mele.

Massaggiamo la carne con l’olio di oliva e poi scottiamo in padella per pochi minuti, togliamo dal fuoco e saliamo, facciamo un po’ raffreddare e solo dopo tagliamo a fette sottili e condiamo con aceto balsamico e il trio di erbe aromatiche già preparato. Serviamo la carne con accanto la caponata di mele.