Da Detto Fatto: come fare in casa la piadina romagnola

Oggi Simone Finetti ci porta direttamente in Romagna con la ricetta della piadina romagnola da fare in casa. La ricetta è stata suggerita nella puntata di Detto Fatto in onda il 2 giugno 2020. Non solo una ricetta per la base ma anche golosi consigli per il ripieno della piadina. Prepareremo, con i consigli di Simone Finetti, una bella piadina classica con il prosciutto crudo che non può mancare e poi una piadina vegetariana. Non ci resta che prendere appunti per preparare il piatto. Vediamo come fare.

DA DETTO FATTO LA RICETTA PERFETTA PER FARE IN CASA LA PIADINA ROMAGNOLA

Ecco gli ingredienti che ci servono per la piadina romagnola

per l’impasto: 500 g di farina di grano tenero, 125 ml di latte, 125 ml di acqua, 30 g di strutto, 7 g di sale, 7 g di lievito in polvere, un cucchiaino di miele di acacia, bicarbonato qb

Iniziamo quindi con la preparazione dell’impasto per le piadine fatte in casa. Prepariamo il classico impasto con la farina, il latte, l’acqua, lo strutto, il sale e poi il lievito. Possiamo aggiungere anche il miele se ci piace. Uniamo anche il bicarbonato e lavoriamo il nostro impasto. Lasciamo riposare l’impasto. Una volta aspettato il tempo giusto, circa un’oretta, possiamo poi dividere l’impasto per le varie piadine. Diamo un peso di circa un 120 grammi a ogni panetto. Stendiamo per bene l’impasto e poi mettiamo in padella, se non abbiamo l’apposita padella per le piadine, usiamo una padella antiaderente.

Passiamo alla farcitura. Possiamo scegliere la versione classica o quella vegetariana. Se vogliamo la farcitura classica, riempiamo con questi ingredienti:

Farcitura classica: 80 g di squacquerone, 80 g di prosciutto crudo, la buccia di un limone, origano e maggiorana qb, sale e olio qb

Se vogliamo la piadina vegetariana, possiamo invece preparare la piadina con questi ingredienti:

per la farcitura vegetariana: 50 ml di panna da cucina, 50 g di pomodori, 1 zucchina, insalata iceberg qb, basilico qb, 2 tuorli d’uovo, 80 g di formaggio asiago, 80 g di gorgonzola dolce, 35 g di pecorino grattugiato, 35 g di parmigiano reggiano grattugiato

In questo caso useremo una crema ottenuta amalgamando i tuorli d’uovo con formaggio asiago e gorgonzola tagliati a pezzetti, la panna liquida; scaldiamo leggermente a bagnomaria. Dopo aver mescolato per bene uniamo anche pecorino e formaggio grattugiato.