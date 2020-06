Da Detto Fatto come preparare un aperitivo di inizio estate: spiedini e barchette

E’ ancora Simone Finetti il protagonista di Detto Fatto in cucina questa settimana. Lo chef oggi dà dei preziosi consigli su quello che possiamo preparare in casa per un aperitivo tra amici. Dalla puntata di Detto Fatto in onda oggi 5 giugno 2020 infatti sono arrivati consigli preziosi per un aperitivo dal sapore estivo! Tre ricette semplicissime. Prepareremo delle caramelle con speck e formaggio, degli spiedini e delle barchette di parmigiano con burrata. Che ne dite? Vediamo nel dettaglio come si prepara questo aperitivo perfetto per l’estate.

Vediamo tutti i passaggi per la preparazione di questo aperitivo suggerito da Simone Finetti sotto lo sguardo attento di Bianca Guaccero.

DA DETTO FATTO LA RICETTA DEGLI SPIEDINI PER L’APERITIVO

100 g di speck, 200 g di formaggio asiago, 200 g di mozzarelline, 150 g di pomodorini, 150 g di sedano, 40 g di olive nere denocciolate, 40 g di olive verdi denocciolate, basilico qb

Iniziamo con la preparazione di questi sfiziosi spiedini che sono molto semplici da fare, davvero alla portata di tutti. Prendiamo lo stuzzicadenti apposito per lo spiedino e mettiamo mozzarellina, un pomodorino, un’oliva.

Per le caramelle. Tagliamo il formaggio a cubetti e lo ricopriamo con lo speck. Avvolgiamo prima nella carta forno, poi in quella di alluminio, diamo la forma di caramella. Cuociamo le caramelle in forno a 180° per 10 minuti.

DA DETTO FATTO LA RICETTA PER L’APERITIVO: LE BARCHETTE

per le barchette: 150 g di parmigiano reggiano, 100 g di burrata, 100 g di alici, olio extravergine di oliva qb, sale qb

Prendiamo la padella antiaderente e mettiamo dentro del parmigiano in modo che si sciolga e lo lavoriamo per ottenere la barchetta. Dentro mettiamo la nostra burrata con le alici. La burrata è stata in precedenza lavorata con olio e sale.

Vi ricordiamo che Detto Fatto torna lunedì e ci terrà compagnia non solo per il mese di giugno ma andrà in onda anche a luglio! L’ultima puntata della stagione ci aspetta infatti il 3 luglio 2020.