La quiche agli asparagi di Anna Moroni: Ricette all’italiana

Anna Moroni per Ricette all’italiana oggi 8 giugno 2020 ha preparato la quiche di asparagi, la ricetta di una torta salata con gli asparagi. Anna Moroni inizia con la ricetta della pasta brisée, possiamo anche comprarla o usare la pasta sfoglia già pronta ma con Ricette all’italiana è davvero semplice farla in casa. La pasta brisée possiamo prepararla anche il giorno prima e metterla in frigo. Il consiglio di Anna Moroni è di preparare il doppio della pasta, così una parte la congeliamo e l’avremo già pronta per un’altra torta rustica. E’ una ricetta all’italiana perfetta questa quiche agli asparagi, perfetta per tutta l’estate.

RICETTE ALL’ITALIANA: LA QUICHE DI ASPARAGI DI ANNA MORONI

Ingredienti – per la brisée: 300 g di farina marchigiana, 130 g di burro, 2 uova intere, sale

Per il ripieno: 600 g di asparagi, 4 uova, sale, pepe, 200 g di latte, 200 g di pecorino

Preparazione: torta rustica o quiche, iniziamo dalla pasta brisée, versiamo la farina sul piano di lavoro, aggiungiamo al centro il burro ammorbidito a pezzetti, aggiungiamo le uova, che abbiamo già controllato aprendole in un’altra ciotola, sale e iniziamo a impastare con le mani. Se vi capita che l’impasto è troppo duro aggiungiamo un pochino di acqua. Avvolgiamo il panetto nella carta forno e mettiamo in frigo.

Puliamo gli asparagi, usiamo la parte più morbida, fin dove si spezzano. Li mettiamo nel tegame coperti con l’acqua, saliamo e facciamo cuocere. Pochi minuti e sono cotti, li scoliamo e li passiamo subito sotto l’acqua fredda per pochi secondi. Le punte degli asparagi le teniamo da parte. Se possiamo usiamo un coltello di ceramica e tagliamo il resto degli asparagi a pezzetti.

In una ciotola versiamo il latte del ripieno, uniamo il formaggio pecorino grattugiato, 1 uovo, il pepe, qui non aggiungiamo il sale, mescoliamo bene e uniamo gli asparagi a pezzetti, se vogliamo aggiungiamo anche del basilico.

Stendiamo la pasta e foderiamo la teglia rettangolare. Versiamo il ripieno e completiamo con le tre uova sgusciate e con le punte degli asparagi. Mettiamo in forno a 180 gradi circa 30 minuti – 35 minuti statico.