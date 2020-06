Pomodori ripieni di gamberi di Anna Moroni da Ricette all’Italiana

Una ricetta dal sapore estivo quella che arriva da Ricette all’Italiana nella puntata del 13 giugno 2020. Nella puntata dedicata alla Puglia Anna Moroni ha preparato la ricetta dei pomodori ripieni con i gamberi. Vediamo come si prepara questo piatto perfetto per la calda stagione. Si tratta di un piatto davvero molto facile alla portata di tutti.

DA RICETTE ALL’ITALIANA I POMODORI RIPIENI DI GAMBERI DI ANNA MORONI

Anna ci dà il primo consiglio per quello che riguarda gli ingredienti che potrete leggere qui a lato. I pomodori comprati devono essere belli solidi perchè dobbiamo svuotarli e poi riempirli, per cui devono essere forti.

Continuiamo con la ricetta. Nel frattempo andiamo a sbianchire l’aglio: dentro un pentolino acqua e aceto, per una decina di minuti mettiamo l’aglio in modo che sia meno indigesto. Cambiamo l’acqua una volta. In un’altra pentola sbollentiamo i gamberi già sgusciati. Spruzzata di limone per aromatizzare. Tagliamo in alto il pomodoro e lo svuotiamo mettendo da parte la polpa che potremo usare per altre ricette. Saliamo i pomodori e li appoggiamo da parte, mettiamo anche del basilico. Su un piatto da portata stendiamo un bel tappeto di rucola. I gamberi vanno cotti pochissimi minuti. Poi li togliamo dall’acqua e mettiamo del limone. Poi prepariamo in casa la maionese che ci serve per la salsa rosa.

Per la maionese: un uovo intero e poi subito il sale. E poi frulliamo con il mixer unendo a filo l’olio. Poi trasferiamo in una ciotola. Mettiamo ancora del limone. Uniamo del vino, un cucchiaio o forse due. Almeno un paio di cucchiai di ketchup e la passata di pomodoro. Finiamo con l’aglio schiacciato. Per ultima cosa uniamo i gamberi. Riempiamo i pomodori con salsa rosa e gamberi. Terminiamo con un gambero per decorare.

I pomodori ripieni sono pronti. Buon appetito.