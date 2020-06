Da Detto Fatto il dolce tropicale di Alessandro Capotosti

Una ricetta molto particolare quella vista nella puntata di Detto Fatto oggi 22 giugno 2020. Si prepara infatti la ricetta del dolce tropicale con i consigli di Alessandro Capotosti protagonista di questa prima puntata settimanale del programma di Bianca Guaccero. Che ne dite, prendiamo appunti per portare in tavola questo dolce davvero perfetto per l’estate?

DA DETTO FATTO DOLCE TROPICALE DI ALESSANDRO CAPOTOSTI

Ecco gli ingredienti per la preparazione del dolce tropicale visto oggi a Detto Fatto:

Base croccante: 100 g farina 00, 100 g burro, 70 g zucchero semolato

Iniziamo con la preparazione della base. Mettiamo insieme tutti gli ingredienti: dobbiamo ottenere un impasto a briciole. Mettiamo in frigo per una trentina di minuti in modo che il crumble si raffreddi. Dopo aver fatto passare questo tempo dobbiamo invece cuocere. Distribuiamo le briciole ben fredde sulla teglia con carta forno e cuociamo in forno preriscaldato a 170° per 15 minuti. Lasciamo raffreddare.

Crema: 750 g panna vegetale, 400 g cioccolato bianco, 100 g zucchero semolato, 75 g tuorli (circa 4), 40 g acqua, 25 g zucchero, 4 fogli di gelatina

Prendiamo la planetaria e dentro montiamo lo zucchero con i tuorli. Facciamo addensare acqua e zucchero in un pentolino. Versiamolo a filo sull’impasto precedente. Continuiamo a montare in planetaria. Sciogliamo in acqua e in microonde la gelatina che uniamo al composto di tuorli. Facciamo fondere il cioccolato bianco e uniamo anche questo. Andiamo avanti unendo anche la panna semimontata. Amalgamiamo per bene il tutto. Usiamo una tortiera da 24 cm di diametro. Sotto avremo la nostra base e sopra versiamo la crema preparata. Spatoliamo per bene. Lasciamo che riposi in frigo per un po’.

Salsa e decorazioni: 100 g zucchero, 6 passion fruit, 2 mango, 2 fogli di gelatina, 1 vaschetta di viole, 1 dragon fruit

Ultima preparazione la salsa. Dopo aver pulito i 2 mango, li tagliamo a pezzetti e li mettiamo in un pentolino con lo zucchero. Portiamo a bollore, spegniamo, uniamo la gelatina reidratata e frulliamo con il mixer ad immersione. Facciamo raffreddare e decoriamo con i ciuffi di panna. Il dolce tropicale è servito.