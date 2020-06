La farinata di ceci di Anna Moroni da Ricette all’Italiana

Che cosa si cucina con Anna Moroni? Dalla puntata di Ricette all’Italiana di oggi 30 giugno 2020 ecco una nuova ricetta della maestra di cucina. Ancora ricette per tutti, ricette inedite nella cucina di Rete 4. Oggi con i consigli di Anna Moroni prepareremo una bella farinata di ceci dai sapori mediterranei, che ne dite. Ci proviamo? Prendiamo nota di tutto quello che ci serve e poi partiamo con la ricetta vista oggi su Rete 4.

RICETTE ANNA MORONI: FARINATA DI CECI DALLA MEDITERRANEA

Iniziamo con gli ingredienti che ci servono per questa buonissima farinata:

300 g farina di ceci, 350 g acqua tiepida, mezzo cucchiaino sale, pomodori secchi, olive, mezza cipolla, origano, olio evo

Si tratta di una ricetta davvero molto semplice e facile da preparare. Prendiamo innanzi tutto una ciotola dentro mettiamo la farina di ceci ed aggiungiamo l’acqua a filo, mescolando nel frattempo con una frusta manuale o una forchetta. Otterremo in questo modo una pastella densa e senza grumi. Non ci resta che farla riposare. La copriamo e lasciamo che si riposi per almeno 30 minuti. Prendiamo i pomodori secchi sott’olio e li tagliamo a pezzetti. Tagliamo anche la cipolla bianca che useremo per dare un tocco in più a questa farinata. Tagliamo anche le olive e priviamo ovviamente del nocciolo se lo hanno.

Per la nostra farinata ci serve una bella teglia rettangolare. La ungiamo per bene con l’olio. A questo punto versiamo la nostra pastella di farina di ceci.

Ultima fase gli ingredienti che abbiamo lasciato da parte. Distribuiamo sopra la cipolla tritata finemente, i pomodori secchi a pezzettini, le olive, olio evo ed origano. E adesso non ci resta che mettere tutto in forno preriscaldato a 220° per 20-25 minuti. La nostra farinata con la ricetta di Anna Moroni è servita. Che ne dite?