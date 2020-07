Da Ricette al’Italiana arrivano le crocchette di patate di Anna Moroni

Oggi un grande classico della tradizione culinaria italiana arriva da Rete 4. Nella puntata di Ricette all’Italiana in onda oggi 1 luglio 2020 infatti, Anna Moroni ha preparato un buonissimo piatto. La ricetta che arriva oggi in questo giorno caldo che apre il mese di luglio è quella delle crocchette di patate. Che ne dite? Vi piace questa idea? Noi abbiamo preso nota con la ricetta scritta di Anna Moroni per fare in casa le crocchette di patate, eccola per voi.

RICETTE ALL’ITALIANA: ECCO LE CROCCHETTE DI PATATE DI ANNA MORONI

Iniziamo con la lista degli ingredienti: 500 g patate lesse, 30 g parmigiano grattugiato, 40 g burro, 2 uova, prezzemolo tritato, noce moscata, farina, sale marino, olio per friggere

La ricetta delle crocchette di patate è davvero molto semplice ma come tutte le ricette della tradizione ha i suoi segreti. Per prima cosa dobbiamo mettere su dell’acqua a bollire. Lessiamo le patate con la buccia. Le sbucciamo poi quando saranno pronte ancora calde e le passiamo nello schiacciapatate.

Prendiamo una bella ciotola e dentro mettiamo le patate passate, il burro, i tuorli ( gli albumi li mettiamo in un secondo momento), sale, pepe, noce moscata, il prezzemolo tritato e il formaggio. Mescoliamo per bene il tutto fino a quando non avremo ottenuto un impasto ben omogeneo. Prendiamo gli albumi che avevamo messo da parte e li sbattiamo con una forchetta. Facciamo con l’impasto di patate dei salsicciotti che abbiamo appunto la forma delle classiche crocchette di patate le passiamo quindi negli albumi, nella farina e poi nel pangrattato. E per finire non ci resta che friggere fino a quando saranno ben dorate. Passiamo poi su carta da cucina e le nostre crocchette sono pronte.