Da Ricette all’Italiana ecco spaghetti con pomodorini misti di Anna Moroni

Che cosa si cucina di buono con Anna Moroni? Nella puntata di Ricette all’Italiana in onda il 30 giugno 2020, la maestra di cucina ha anche preparato, oltre alla buonissima ricetta farinata, un primo piatto. E noi abbiamo preso appunti: ecco per voi la ricetta scritta degli spaghetti con pomodorini misti di Anna Moroni, davvero ottimi. Una ricetta perfetta per l’estate non solo perchè si prepara in poco tempo ma proprio perchè questa è la migliore stagione per trovare ampia scelta di pomodori. Prendiamo quindi nota e iniziamo la preparazione della nostra ricetta.

RICETTE ANNA MORONI: DA RICETTE ALL’ITALIANA ECCO SPAGHETTI CON POMORODINI MISTI

Iniziamo con la lista degli ingredienti per preparare questo primo piatto: 350 g spaghetti, 100 g pomodori ciliegini, 100 g pomodori datterini, 200 g passata di pomodoro, 50 g pomodori confit, 6 pomodori secchi, anacardi, basilico, aglio, pinoli, olio evo, sale

La ricetta è molto semplice ma dobbiamo iniziare a prepararla qualche ora prima, dovendo fare i pomodorini confit che hanno bisogno di una cottura in forno di due ore. Tagliamo a metà i pomodori datterino e li disponiamo su una teglia con carta forno. Li condiamo con sale, zucchero, origano ed olio evo. Facciamo seccare in forno caldo a 100° per 2 ore. Per i ciliegini invece, basta tagliarli a spicchi, poi li mettiamo in una padella con abbondante olio e uno spicchio di aglio. Facciamo cuocere salando e profumando con una paio di foglie di basilico fresco. Prendiamo una forchetta e schiacciamo leggermente. Mentre prepariamo il sughetto, facciamo bollire l’acqua per la pasta e cuociamo gli spaghetti.

Prendiamo anche i pomodori secchi, li tagliamo a pezzetti e li uniamo nella padella dei pomodori ciliegini. Quando manca un minuto alla fine della cottura, uniamo anche i pomodori confit.

Mentre aspettiamo la cottura degli spaghetti, in un’altra padella facciamo tostare leggermente i pinoli e gli anacardi. Scoliamo la pasta e la saltiamo nel sugo che abbiamo preparato aggiungendo poi i pinoli. Se ci piace chiudiamo con del parmigiano.