La torta salata da Detto Fatto con la ricetta di Beniamino Baleotti

Ultima settimana di programmazione per Detto Fatto e ultime ricette di questa stagione. Nella puntata in onda il primo luglio 2020 è stata preparata una deliziosa torta salata e noi vi proponiamo oggi questa buonissima ricetta suggerita da Beniamino Baleotti. Che ne dite prendiamo appunti insieme per preparare questa torta salata? Ecco come fare.

DA DETTO FATTO LA RICETTA DELLA TORTA SALATA

Grazie alla presenza delle zucchine sarà una super torta tipicamente estiva. Ma vediamo la lista degli ingredienti:

I mpasto : 200 g farina 0, 80 g burro, 50 g formaggio spalmabile, sale, un cucchiaino di lievito

: 200 g farina 0, 80 g burro, 50 g formaggio spalmabile, sale, un cucchiaino di lievito Ripieno : 400 g zucchine, 400 g carote, 250 g ricotta, 150 g provola affumicata, 1 uovo, timo e basilico, olio, sale e pepe

: 400 g zucchine, 400 g carote, 250 g ricotta, 150 g provola affumicata, 1 uovo, timo e basilico, olio, sale e pepe Emulsione: 4 uova, un cucchiaio di parmigiano grattugiato, mezzo bicchiere di latte, noce moscata, sale e pepe.

Iniziamo quindi dall’impasto per la torta salata con i suggerimenti del re della sfoglia. Per prima cosa prendiamo una ciotola dentro mettiamo la farina e una presa di sale, poi uniamo istantaneo per torte salate, quindi aggiungiamo il burro morbido a pezzetti ed il formaggio spalmabile. Se serve aggiungiamo anche un goccio d’acqua e lavoriamo per bene l’impasto. Come sempre avvolgiamo in pellicola e lasciamo riposare. Stendiamo con il mattarello ad uno spessore di mezzo cm. Dobbiamo ottenere un disco. Foderiamo una tortiera da crostata come sempre meglio imburrare e infarinare per evitare che si attacchi. Posizioniamo l’impasto e togliamo quello che ci avanza.

Per quanto riguarda il ripieno mettiamo insieme tutti gli ingredienti indicati sopra tranne carote, provola affumicata e zucchine. Mescoliamo per bene e lasciamo un po’ il tutto insieme in frigo. Per quanto riguarda invece l’emulsione, che è ovviamente facoltativa ma darà un tocco in più alla ricetta: prendiamo una ciotolina e dentro sbattiamo le 4 uova con mezzo bicchiere di latte, un cucchiaio generoso di parmigiano, noce moscata, sale e pepe.

Prendiamo le carote e le zucchine e te tagliamo in modo sottile. Prendiamo la provola affumicata, meglio usare quella tagliata a fette sottili. Arrotoliamo intorno alle verdure. In ultimo mettiamo sulla sfoglia preparata il ripieno, poi le verdure con la provola, poi l’emulsione e puoi cuociamo a circa 190 gradi per almeno una quarantina di minuti minimo.