La carbonara di mare di Anna Moroni da Ricette all’Italiana

E’ tempo di un primo piatto, perfetto anche per la domenica e perfetto soprattutto in estate. L’idea ci arriva da Ricette all’Italiana. Nella puntata in onda il 4 luglio 2020 Anna Moroni ha preparato la ricetta della carbonara di mare, un primo piatto a base di pesce molto semplice da preparare che vi farà fare anche un’ottima figura con i vostri amici commensali. Vediamo come si prepara questo piatto? Prendiamo appunti.

Vediamo quindi come si prepara la ricetta della carbonara di mare vista nella puntata di Ricette al’Italiana del 4 luglio 2020.

DA RICETTE ALL’ITALIANA ECCO LA CARBONARA DI MARE DI ANNA MORONI

Iniziamo con la lista degli ingredienti per questa buonissima carbonara di mare: 300 g rigatoni, 200 g tonno affumicato, 300 g passata di pomodoro, 1 spicchio d’aglio, erba cipollina, peperoncino, olio evo, sale

Facile e veloce questa ricetta di Anna Moroni. Per prima cosa mettiamo su una bella pentola di acqua a bollire per preparare la nostra pasta. Quando bolle, mettiamo su i rigatoni e cuociamo in acqua salata. Prendiamo una padella e dentro mettiamo olio e aglio. Dopo qualche istante aggiungiamo anche il peperoncino e poi togliamo l’aglio e andiamo avanti con il nostro soffrittino. A questo punto mettiamo dentro il tonno affumicato tagliato a strisce. Possiamo usare anche del pesce spada in alternativa. Sfumiamo con il vino bianco. Uniamo la passata di pomodoro. Lasciamo cuocere il nostro sugo per una quindicina di minuti.

Non ci resta che scolare la pasta e passarla dentro al nostro sugo, completiamo con dell’erba cipollina e un goccino di olio a crudo. Il piatto è servito e la nostra carbonara di mare con la ricetta di Anna Moroni è pronta!

