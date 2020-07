Involtini di melanzana con capelli d’angelo di Anna Moroni, le Ricette all’italiana

Che gran ricetta di Anna Moroni oggi 8 luglio 2020 per Ricette all’italiana, gli involtini di melanzana con capelli d’angelo. E’ una delle Ricette all’italiana di Anna Moroni da provare subito, primo e secondo piatto da servire insieme, un piatto unico per tutta la famiglia. Non togliamo la buccia della melanzana, prepariamo il sugo di pomodoro in poco tempo e in modo semplice. Anna Moroni sceglie i capelli d’angelo all’uovo ma possiamo scegliere anche altro tipo di pasta simile. La ricotta salata non può mancare. Buon appetito a tutti con le nuove Ricette all’italiana di Anna Moroni e la ricetta di oggi degli involtini di melanzane, le melanzane fritte e ripiene di pasta. Non perdete questa e le altre ricette in tv, soprattutto le ricette di Rete 4, le ricette della famosa maestra in cucina.

RICETTE ANNA MORONI – INVOLTINI DI MELANZANE FRITTE CON CAPELLI D’ANGELO

Preparazione: iniziamo dal sugo e facciamo soffriggere un po’ l’aglio nell’olio con il basilico fresco, aggiungiamo la salsa di pomodoro, saliamo, se necessario aggiungiamo anche un pochino di zucchero. Pepiamo e lasciamo cuocere.

Laviamo le melanzane, non togliamo la buccia e tagliamo a fette lunghe. Versiamo abbondante olio in padella e friggiamo le melanzane.

Cuociamo i capelli d’angelo in acqua bollente e salata, la cottura è velocissima, due minuti e possiamo scolare. Versiamo la pasta in una ciotola, condiamo con il sugo ormai pronto, aggiungiamo la ricotta salata grattugiata e mescoliamo, aggiungiamo foglie di basilico fresco e teniamo da parte.

Scoliamo le melanzane fritte sulla carta da cucina e farciamo con la pasta, arrotoliamo ottenendo gli involtini. Disponiamo gli involtini nella teglia. Copriamo con un po’ di salsa e completiamo con la ricotta salata grattugiata. Mettiamo in forno a 200 gradi per 10 minuti. Togliamo dal forno e serviamo subito gli involtini, completiamo con altro basilico fresco e se vogliamo anche con altra ricotta salata grattugiata. Sarà buonissimi ance serviti a temperatura ambiente.