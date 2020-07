Ricette all’italiana: peperoni ripieni di tonno di Anna Moroni

Anna Moroni prepara i peperoni ripieni di tonno per le Ricette all’italiana, un piatto perfetto per l’estate, perfetto anche da preparare con largo anticipo. E’ una ricetta che Anna Moroni suggerisce se vogliamo preparare tutto la mattina per avere poi la cena pronta la sera. L’organizzazione è al centro di tutto in cucina per Anna Moroni e anche nella cucina di Ricette all’italiana è così. Peperoni rossi e peperoni gialli, meglio quelli piccoli, non compriamo i peperoni grossi per la ricetta dei peperoni ripieni di tonno. Ovviamente i ripieni per i peperoni sono tanti ma questa volta la maestra in cucina della tv sceglie il tonno, ingrediente perfetto per l’estate. Non perdete questa e le altre Ricette all’italiana di Anna Moroni.

RICETTE ALL’ITALIANA DI ANNA MORONI – LA RICETTA DEI PEPERONI RIPIENI DI TONNO

Preparazione: laviamo i peperoni, meglio se sono piccoli, perfetti rossi e gialli. Tagliamo a metà per la lunghezza, togliamo semi e filamenti, ovviamente il piccolo. Ovviamente non vanno spellati.

Prendiamo la mollica di pane, quindi senza crosta, la frulliamo e versiamo nella ciotola grande Mettiamo l’uva passa in una ciotola con l’acqua, dobbiamo lavarla, poi scolare bene l’acqua. Aggiungiamo l’uva passa alla mollica, uniamo le olive denocciolate e tagliate almeno a metà, uniamo anche i pinoli.

Tritiamo con il tonno die filetti di acciughe, li frantumiamo un po’ con il coltello, aggiungiamo tutto nella ciotola e amalgamiamo il tutto. Uniamo il prezzemolo tritato, un po’ di pepe e se vogliamo anche il peperoncino. Se necessario aggiungiamo un po’ di olio di oliva e amalgamiamo. Difficilmente è necessario aggiungere del sale fino.

Disponiamo i peperoni tagliati a metà nella teglia. Farciamo i peperoni con il ripieno, schiacciamo bene, li riempiamo fino all’orlo. Completiamo con un altro filo di olio. Mettiamo in forno a 200 gradi per 20 minuti.