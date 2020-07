Anna Moroni cucina involtini di tacchino con peperoni per Ricette all’italiana

Nuove Ricette all’italiana oggi 13 luglio 2020 e la ricetta degli involtini di tacchino con coulis di peperoni è il piatto scelto da Anna Moroni. Nuove ricette di Anna Moroni su Rete 4 e questo secondo piatto con tacchino e peperoni di oggi è una vera golosità ma è anche facile da preparare. Come sempre le ricette di Anna Moroni per Ricette all’italiana sono complete in ogni dettaglio. Non serve altro, magari una fettina di pane ed abbiamo un piatto unico perfetto per il pranzo o la cena di questa estate. Le fette di tacchino ripiene con bieta, carote e la crema di carne. Tutto servito su una base di crema di peperoni. Ecco la ricetta per fare gli involtini di tacchino con coulis di peperoni.

INVOLTINI DI TACCHINO CON COULIS DI PEPERONI – RICETTE ANNA MORONI SU RETE 4

Preparazione: abbiamo le fette di tacchino che tagliamo a pezzetti. Nella padella facciamo sciogliere una noce di burro e facciamo soffriggere la cipolla tritata, aggiungiamo le carote a bastoncini, saliamo così si appassiscono subito.

In un’altra padella un po’ di burro e ancora cipolla tritata, facciamo soffriggere e aggiungiamo il tacchino, saliamo e pepiamo, facciamo rosolare velocemente e sfumiamo con il vino bianco. Frulliamo con l’albume e con la panna, abbiamo il ripieno.

Togliamo le carote dalla padella e aggiungiamo in padella un altro po’ di burro, aggiungiamo i peperoni già arrostiti e senza la pelle e tagliati a pezzi, saliamo e facciamo insaporire.

Sulla fetta intera di tacchino disponiamo la foglia di bieta lessata velocemente, aggiungiamo il ripieno di tacchino frullato, le carote e arrotoliamo. Abbiamo l’involtino che fermiamo con lo stecchino di legno. Procediamo con gli altri involtini. In padella mettiamo un po’ di burro e un filo di olio di oliva, disponiamo gli involtini e facciamo rosolare a fiamma vivace. Sfumiamo con il vino e solo dopo copriamo e facciamo cuocere.

Frulliamo i peperoni con un filo di acqua. Serviamo gli involtini con coulis di peperoni completando con il sughetto della carne,