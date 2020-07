Ricetta Anna Moroni: antipasto di mare con fagiolini per Ricette all’italiana

La ricetta dell’antipasto di mare di Anna Moroni per Ricette all’italiana oggi 18 luglio 2020, la ricetta dell’antipasto di pesce nel barattolo, cotto in forno a bagno maria. E’ un’idea molto originale, una vera coccola che arriva dalla cucina di Anna Moroni, dalle nuove Ricette all’italiana. La maestra in cucina aggiunge all’antipasto di mare i fagiolini al gratin, quindi prima li lessiamo e poi li passiamo in forno. Avremo così con la ricetta di pesce di Anna Moroni su Rete 4 anche una cena leggera perfetta per l’estate. Un antipasto di mare delizioso, cottura in barattolo e tutti i consigli della Moroni per Ricette all’italiana. non perdete questa e le altre ricette in tv.

RICETTE ALL’ITALIANA OGGI 18 LUGLIO 2020 – ANTIPASTO DI MARE DI ANNA MORONI

Preparazione: lessiamo i fagiolini, o cornetti, in acqua bollente e salata, scoliamo e raffreddiamo subito in acqua fredda altrimenti i fagiolini diventano gialli.

Laviamo le zucchine e la parte verde con poca polpa la tagliamo a fette per la lunghezza, poi tagliamo a striscioline sottili. Prepariamo il timo fresco, l’erba cipollina, il basilico, prezzemolo e maggiorana, tutto fresco, dobbiamo tritare tutte le erbette. Nella teglia da forno versiamo un po’ di acqua, faremo una cottura a bagno maria.

Abbiamo i vasetti di vetro a chiusura ermetica, ovviamente ben puliti, versiamo dentro un pochino di olio di oliva, disponiamo i filetti di pesce, le erbette, i pomodorini, qualche zucchina, pochissimo sale e ancora i calamari tagliati molto sottili e con i tentacoli. Anna Moroni procede a strati nel barattolo ma se vogliamo possiamo anche mischiare tutto. Aggiungiamo altre erbette, il pepe, meglio se bianco, i gamberetti. Anna Moroni utilizza la pinza per mettere tutti gli ingredienti nel barattolo. Ancora erbette e se vogliamo ancora un po’ di sale, pochissimo, e un filo di olio. Chiudiamo e i barattoli e disponiamo nella teglia con l’acqua. Mettiamo in forno a 180 gradi statico, da quando l’acqua bolle sono necessari 15 – 20 minuti di cottura.

Disponiamo i fagiolini lessati e ben scolati nella teglia, un filo di olio, sale e aggiungiamo dei capperi tritati, il pane grattugiato e mettiamo in forno per fare gratinare. Togliamo i barattoli dal forno, completiamo nei vasetti con dei crostini. Serviamo nel piatto il barattolo