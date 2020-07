Cannelloni all’eugubina di Anna Moroni per Ricette all’italiana, il primo piatto di oggi

La ricetta dei cannelloni all’eugubina è la ricetta del cuore di Anna Moroni, la ricetta del primo piatto di Ricette all’italiana di oggi 20 luglio 2020. Come sempre Anna Moroni mostra tutti i passaggi per le sue Ricette all’italiana e anche oggi la ricetta dei cannelloni è una vera golosità. La maestra in cucina di Rete 4 suggerisce di servire 3 cannelloni a persona. Besciamella, il ripieno di carne, le sfoglie di pasta già pronte e i cannelloni all’eugubina di Anna Moroni sono pronti per il forno. Possiamo coprire i cannelloni con la besciamella semplice, bianche, o aggiungendo un po’ di passata di pomodoro. Non perdete questa e le altre ricette in tv di Anna Motoni e di Ricette all’italiana.

RICETTE ALL’ITALIANA OGGI 20 LUGLIO 2020 – LA RICETTA DI ANNA MORONI DEI CANNELLONI ALL’EUGUBINA

Preparazione: facciamo un soffritto di sedano, carota e cipolla con un po’ di olio di oliva, tutto ben tritato, aggiungiamo la carne a pezzetti e anche lo spicchio di aglio, facciamo cuocere mescolando ogni tanto, sfumiamo con il vino bianco, completiamo con il rosmarino. Tritiamo la carne, lo possiamo fare con il trita carne oppure con il frullatore, Anna segue la tradizione e usa il trita carne.

Nella pentola sciogliamo il burro, solo dopo aggiungiamo la farina, mescoliamo bene e facciamo colorare un po’. Aggiungiamo anche il latte ben caldo, il sale fino e la noce moscata, mescoliamo e facciamo cuocere, quando si addensa è pronta. Versiamo il trito nella ciotola e aggiungiamo un po’ di besciamella, qualche cucchiaio, e il formaggio grattugiato, parmigiano reggiano, amalgamiamo.

Al resto della besciamella aggiungiamo un po’ di passata di pomodoro, mescoliamo.

Abbiamo le sfoglie già pronta, altrimenti la ricetta è davvero lunga. Farciamo le sfoglie con il ripieno e arrotoliamo. Disponiamo i cannelloni nella teglia, copriamo con la besciamella. Aggiungiamo il parmigiano grattugiato e mettiamo in forno a 200 gradi per circa 15 minuti, si devono dorare.