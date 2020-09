Nuove ricette Benedetta Parodi: muffin dolci con zucchine e frosting

Nella puntata di Senti chi mangia in onda il 15 settembre 2020 su La7 Benedetta Parodi è tornata ai fornelli. In questo nuovo appuntamento la conduttrice ha deciso di preparare una ricetta che può sembrare salata ma che in realtà p una ricetta dolce. La ricetta di oggi è quella dei muffin dolci con zucchine e frosting! Anche in questa puntata la Parodi ha preparato un piatto con gli avanzi della sfida ai fornelli usando quindi delle carote e delle zucchine! Non vi lasciate ingannare dagli ingredienti che potrebbero far pensare a un minestrone, si tratta infatti di una ricetta dolce. Vediamo come preparare questo piatto quindi!

LA RICETTA DEI MUFFIN DOLCI DI ZUCCHINE CON FROSTING

Iniziamo quindi dalla lista degli ingredienti per questa ricetta, ricordando che Benedetta ha parlato di muffin che però ricordano in qualche modo dei cupcake visto che viene poi usato il frosting.

3 uova, 230 grammi di zucchero di canna, 120 ml di olio di semi, 80 ml di latte, 150 grammi di zucchine, 150 grammi di carote, 350 grammi di farina, 1 bustina di lievito, un pizzico di sale, aroma di limone

Mettiamo in una ciotola le uova con lo zucchero di canna, mescoliamo insieme e non c’è bisogno di montare, possiamo usare solo una forchetta o uno frusta. Dopo uova e zucchero uniamo gli ingredienti liquidi. A questo punto le verdure. Devono essere tagliate a pezzetti molto piccoli, quindi possiamo passare nel mixer oppure tritare con il pela carote. Incorporiamo il tutto. A questo punto uniamo la farina e anche anche il lievito, il pizzico di sale e l’aroma di limone.

Andiamo avanti: prendiamo dei pirottini di carta e dentro mettiamo un paio di cucchiai usando l’utensile del gelato o semplicemente un cucchiaio. Non ci resta che infornare a 180 gradi per una ventina di minuti circa ma poi dipende anche dal forno che si usa, ci potrebbe volere di più o di meno.

Nel frattempo prepariamo il frosting: formaggio spalmabile, zucchero a velo, aroma di limone, quindi della scorza di limone ( circa 2 cucchiai di zucchero a velo) . Amalgamiamo per bene. Aspettiamo che i cupcake si raffreddino. Mettiamo il frosting nella sac a poche e poi decoriamo. Finiamo con una fogliolina di menta fresca.