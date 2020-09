Nuove ricette Benedetta Parodi: vellutata di asparagi e gamberi

Una nuova ricetta nella cucina di Senti chi mangia. Che cosa ha preparato di buono oggi Benedetta Parodi? Dalla puntata del 23 settembre 2020 arriva la ricetta della vellutata di asparagi con i gamberi. Un piatto unico davvero molto buono. E una ricetta come sempre alla portata di tutti, con i consigli di Benedetta Parodi che non sbaglia mai!

Non ci resta che prendere appunti per portare in tavola questa buonissima ricetta, per voi la vellutata di asparagi e gamberi.

RICETTE BENEDETTA PARODI: VELLUTATA DI ASPARAGI E GAMBERI

Ingredienti: 1 mazzo di asparagi, gamberi, 1 cucchiaio farina, burro, 1 scalogno, olio, sale, paprika, Cognac, timo

Iniziamo con la base della vellutata: 1 scalogno o la cipolla con farina e burro. Mettiamo tutto in pentola, la farina in un secondo momento. Aggiungiamo anche un goccino di olio così il burro non si brucia. Tagliamo a pezzetti gli asparagi. Tagliamo le punte più grandi perchè le usiamo per impiattare. In un’altra pentola facciamo bollire dell’acqua che usiamo come se fosse del brodo per la cottura degli asparagi. Saliamo. Cuoce una decina di minuti.

Poi ci occupiamo dei gamberi. In una pentola mettiamo aglio in camicia e burro. Poi uniamo dei gamberi, circa 5. Lasciamo caramellare. Una spolverizzata di paprika. Sfumiamo leggermente con il Cognac. Per finire un pochino di timo.

Torniamo agli asparagi che frulliamo. Prima estraiamo le punte per la decorazione. Se piace più cremosa uniamo anche della panna. Impiattiamo adesso con la vellutate. E sopra poi chiudiamo con gli asparagi e con i gamberi. Completiamo anche con il timo.

Le dosi utilizzate ci serviranno per un paio di piatti di vellutata.