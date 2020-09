Nuove ricette Benedetta Parodi: lasagne ricotta carciofi e scampi

Dopo aver visto i concorrenti alle prese con la preparazione del cappon magro, Benedetta Parodi si mette ai fornelli per preparare la sua di ricetta. La conduttrice di Senti chi mangia anche oggi ha recuperato alcuni ingredienti per preparare un ottimo piatto. Di che cosa si tratta? Lasagne ai carciofi, ricotta e scampi. Una ricetta diversa dal solito, come spiega la conduttrice in quanto si tratta di una monoporzione! La Parodi ha recuperato gli ingredienti dai banconi delle due concorrenti in gara ed ecco il piatto dalla puntata del 24 settembre 2020, una buonissima lasagna!

DA SENTI CHI MANGIA LASAGNE RICOTTA CARCIOFI E SCAMPI

Ingredienti: olio, aglio, carciofi, sale, pepe, lasagne verdi agli spinaci, code di scampi, ricotta, prezzemolo crudo

Dopo aver pulito i carciofi li tagliamo a fettine. Li mettiamo in una padella con aglio e olio. Saliamo. Aggiustiamo anche con il pepe. Per farli cuocere prima mettiamo un po’ d’acqua e un coperchio. Devono essere belli morbidi. Quando sono quasi pronti, mettiamo dentro le code di scampi, ne teniamo solo una da parte per decorare ( quindi lo lasciamo crudo e lo passiamo alla fine in padella), gli scampi poi li teniamo da parte per mettere dentro le lasagne. Teniamo anche una parte di carciofi per la guarnizione finale. Togliamo l’aglio e poi frulliamo. Uniamo prima due cucchiai di ricotta. Se è troppo asciutto uniamo un goccino di latte.

Prendiamo le lasagne e le coppiamo, dobbiamo avere 4 strati. Ora coppapasta: una sfoglia, uno strato di crema, scampi tagliati a pezzetti con un pizzico di sale, andiamo avanti con gli altri strati. Chiudiamo con i carciofi avanzati. Inforniamo. La lasagna cuoce in forno per una ventina di minuti.

Poi ci occupiamo di uno scampo crudo. Passiamo in padella. Deve restare tenero dentro. Togliamo la lasagna dal forno. Togliamo il coppa pasta, decoriamo con lo scampo e con del prezzemolo crudo.