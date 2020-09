La ricetta delle frittelle di latte brusco da E’ sempre mezzogiorno

Tra le nuove ricette di Antonella Clerici la ricetta delle frittelle di latte brusco di oggi 28 settembre 2020 da E’ sempre mezzogiorno. Sono le frittelle di besciamella, le frittelle suggerite da un nuovo protagonista in cucina. Dopo Mauro Improta e suo figlio, la torta di zia Cri, il pane di Fulvio Marino, c’è la ricetta delle frittelle di latte brusco. Tante le ricette da E’ sempre mezzogiorno, tanti i consigli in cucina tra chiacchiere e tavola da imbandire. Ed ecco come si preparano queste frittelle di besciamella e funghi, le frittelle di latte brusco di oggi su Rai 1. L’appuntamento è a domani a mezzogiorno con altre ricette di Antonella Clerici e degli altri protagonisti in cucina.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – LA RICETTA DELLE FRITTELLE DI LATTE BRUSCO

Ingredienti nelle foto in basso

Preparazione: in padella versiamo un pochino di olio con la cipolla tritata fine e un pochino di aglio sempre tritato. A parte facciamo bollire il latte. Tritiamo al coltello i funghi secchi già fatti rinvenire e aggiungiamo nel soffritto, aggiungiamo anche il prezzemolo tritato, mescoliamo e facciamo andare.

Nella pentola con il latte bollente aggiungiamo la farina e saliamo, mescoliamo con la frusta a mano, facciamo andare ottenendo la besciamella e aggiungiamo il soffritto con i funghi. Mescoliamo e continuiamo la cottura, otteniamo una besciamella ricca, aggiungiamo l’uovo, mescoliamo velocemente. Quando si raffredda sarà ben dura, va stesa su un tagliere per farla ben raffreddare. Possiamo anche mettere in frigo.

Tagliamo a quadrotti la besciamella e passiamo prima nelle uova sbattute e poi nel pane grattugiato. Friggiamo in olio di semi ma non deve essere olio profondo e abbiamo le frittelle di latte brusco. Perfette sia calde che fredde.