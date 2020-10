Nuove ricette Benedetta Parodi: il tiramisù al pistacchio da Senti chi mangia

Che cosa si cucina oggi con le ricette di Benedetta Parodi? Nella cucina di La7 Benedetta Parodi, come sempre si cucina con gli avanzi dalla sfida dei concorrenti che si sono dati da fare con l’aiuto degli chef protagonisti di Senti chi mangia! E allora con gli ingredienti della puntata ecco che arriva la ricetta del tiramisù al pistacchio. Che ne dite di preparare questo dolce con la ricetta di Benedetta Parodi?

LA RICETTA DEL TIRAMISU’ AL PISTACCHIO DI BENEDETTA PARODI

Iniziamo con gli ingredienti della ricetta del tiramisù: 90ML DI LATTE CONDENSATO, 240G DI MASCARPONE, CANNELLA Q.B

BISCOTTI FROLLINI PREFERIBILMENTE TONDI

CAFFÈ Q.B, PISTACCHI QB, 30G ZUCCHERO

Iniziamo preparando la crema per il nostro mascarpone. Unire il latte condensato con il mascarpone e amalgamare fino a che non si ottiene un composto omogeneo e cremoso. Aggiungere a piacimento una punta di cannella e mescolare.

Per la composizione del dolce nel bicchiere stendere uno strato di crema alla base poi immergere uno alla volta i biscotti nel caffè e procedere poi con gli strati alternando crema e biscotti imbevuti, spolverando con pistacchi che abbiamo prima saltato in padella con lo zucchero, caramellandoli. Completare la mono porzione con una spolverata di pistacchi tritati. Riporre poi in frigo. E poi non ci resta che gustare questa buonissima ricetta, il dolce è servito. Che ne dite? Si tratta di un tiramisù perfetto per tutte le stagioni.