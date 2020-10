Nuove ricette Benedetta Parodi: torta di carote con frosting allo yogurt

Nella puntata di Senti chi mangia in onda il primo ottobre 2020 Benedetta Parodi si è cimentata con la ricetta di un dolce. Che cosa ha preparato di buono la conduttrice? Come sempre anche in questo appuntamento ha deliziato il suo pubblico con una ricetta realizzata con gli ingredienti usati dai protagonisti che si sono sfidati nella cucina di La7! Oggi quindi vi proponiamo la ricetta della torta di carote con il frosting allo yogurt, ecco come si prepara.

LA RICETTA DELLA TORTA ALLO YOGURT CON IL FROSTING ALLE CAROTE

La lista degli ingredienti per la ricetta di Benedetta Parodi:

3 uova, 110 g zucchero di canna, 180 ml olio di semi, 170 ml sciroppo d’acero, 90 g noci o mandorle, 2 carote grandi o 3 piccole, 190 g farina, 1 bustina di lievito per dolci, un pizzico di bicarbonato, vaniglia, cannella, noce moscata, chiodi di garofano

E adesso passiamo alla preparazione di questo dolce. Per prima cosa prepariamo l’impasto della torta alla carota che alla fine accompagneremo coni il frosting allo yogurt, che è comunque facoltativo.

Prendiamo una ciotola e dentro mettiamo: le uova intere con lo zucchero di canna e le montiamo leggermente con una frusta manuale. A questo punto, incorporiamo l’olio di semi e mescoliamo ancora. Aggiungiamo lo sciroppo d’acero e finiamo di mescolare. E ora gli ingredienti secchi: nel mixer tritiamo le noci e le mandorle e poi uniamo la frutta all’impasto con la farina. Incorporiamo le carote all’impasto e mescoliamo con una spatola. Infine, aggiungiamo la farina, il lievito per dolci, un pizzico di bicarbonato e le spezie (cannella, noce moscata e chiodi di garofano in polvere). Prendiamo la nostra tortiera e imburriamo e infariniamo per bene. Poi mettiamo tutto in forno a 180 gradi per una quarantina di minuti.

Mentre la torta cuoce in forno passiamo alla preparazione del frosting: prendiamo una ciotola e dentro mettiamo il mascarpone, lo yogurt bianco e dello zucchero a velo. Mescoliamo e bilanciamo gli ingredienti fino ad ottenere una crema densa. Aspettiamo che la torta si raffreddi e poi sopra spalmiamo il nostro frosting allo yogurt.