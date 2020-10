Ricette E’ sempre mezzogiorno: rotolo di piadina di Zia Cri

La ricetta di Zia Cri della piadina per E’ sempre mezzogiorno. Piadina o lasagna, questa è la domenica a pranzo per Antonella Clerici e a E’ sempre mezzogiorno oggi 2 ottobre 2020 c’è la ricetta della piadina, la ricetta del rotolo di piadina di zia Cri. L’impasto per la piada ma soprattutto il ripieno, davvero goloso con la carne di maiale, quindi una piadina porchettata, una vera golosità che diventa un momento di festa in famiglia e con gli amici. Zia Cri ci mostra anche come si fanno le cipolle caramellate e aggiungi altri preziosi consigli. Ecco la ricetta di oggi in tv per fare la piadina farcita, il rotolo di piadina con carne di maiale, misticanza e cipolle caramellate.

RICETTE ZIA CRI – LA RICETTA DELLA PIADINA

Ingredienti: li trovate nella foto in basso

Preparazione: nella ciotola versiamo la farina, il bicarbonato, un pizzico, subito l’acqua e anche il latte, impastiamo il tutto con le mani. Facciamo riposare nella ciotola in frigo ben coperta

Nonna Amelia fa la piadina classica, la prepara spesso ma con prosciutto, formaggio, rucola. Zia Cri invece la fa porchettata oggi.

In una padella versiamo un po’ di olio con due spicchi di aglio. Condiamo il filetto di maiale con le erbe aromatiche tritate, massaggiamo un po’ la carne e così sarà più profumata. Facciamo rosolare il filetto in padella e poi mettiamo in forno 30 minuti.

Scaldiamo bene una padella grande antiaderente. Un bel consiglio di zia Cri è di pulire la padella ben calda con un pezzetto di impasto, servirà anche per sapere se la padella ha la temperatura giusta. Stendiamo l’impasto diviso in palline e otteniamo la piadina non troppo sottile, cuociamo in padella. Se iniziano a fare le bolle bucherelliamo con la forchetta.

In un’altra padella facciamo andare anche la cipolla rossa a fettine con l’acqua e lo zucchero, poi aggiungiamo l’aceto. Condiamo la misticanza con olio, aceto, sale. Tagliamo a fette la carne di maiale. Le cipolle sono ormai caramellate. Farciamo la piadina con l’insalatina, la carne, la cipolla, arrotoliamo e tagliamo a metà.