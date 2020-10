Nuove ricette Benedetta Parodi: uovo poche al tartufo con spinaci

Come saprete, Benedetta Parodi è tornata in onda e non solo come conduttrice. In questo periodo la vediamo in onda su Real Time, con Bake Off Italia ma anche su la7 con Senti chi mangia. E proprio nel programma in onda su La7 la conduttrice torna ai fornelli. Infatti ogni giorno prepara una ricetta nuova. Usa gli ingredienti recuperati dalla sfida tra i due cuochi pasticcioni che sono protagonisti del programma. Tra le ultime ricette viste a Senti chi mangia, c’è anche quella dell’uovo poche al tartufo con gli spinaci. Che ne dite di questa idea per una cena rapida e gustosa? Vediamo come si prepara.

UOVO POCHE AL TARTUFO CON SPINACI SALTATI: LA RICETTA

Ingredienti⠀1 Uovo⠀1 Manciata di pinoli⠀500g Spinaci⠀50g Burro⠀20g Uvetta⠀Tartufo Qb⠀

Procedimento. Iniziamo quindi a preparare questa ricetta di Benedetta Parodi vista nella cucina di La7. ⠀Mettere sul fuoco dell’acqua a bollore. ⠀Ricavare un quadrato di pellicola trasparente per rivestire una ciotolina, sgusciarci dentro l’uovo, condire con sale, pepe e grattugiare del tartufo all’interno. ⠀Chiudere la pellicola a caramella e cuocere 4 minuti in acqua.⠀In un tegame mettere una noce di burro con una manciata di uvetta, pinoli e uno spicchio d’aglio prima di aggiungere gli spinaci e portarli a cottura.⠀Impiattare mettendo un nido di spinaci con l’uovo sopra e una pioggerella di pinoli.⠀

La nostra ricetta è servita, che ne dite? Vi ricordiamo che Benedetta Parodi cucina delle nuove ricette dal lunedì al venerdì sempre alle 17 nel suo programma Senti chi mangia.