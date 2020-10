Da Geo la ricetta dei tortelloni fritti ai funghi

Alessandra Bazzocchi e Roberto Casamenti da Pianetto di Galeata sono stati protagonisti di una delle ultime puntata di Geo. In questa stagione autunnale ovviamente, i funghi sono protagonisti! E la ricetta che arriva dal programma di Rai 3 è quella dei tortelloni fritti ai funghi. Si tratta di un piatto davvero molto molto buono che piacerà a chi ama i tortelloni! Vediamo come si prepara questa ricetta e vi ricordiamo che si possono vedere tutte le puntate del programma di Rai 3 on line sul sito ufficiale della Rai.

TORTELLONI FRITTI AI FUNGHI : LA RICETTA DA GEO

Ricetta per 6 persone

Per la sfoglia300 g farina 03 uova intere3 cucchiai di olio evo1 pizzico di salePer il ripieno200 g porcini200 g galletti4-5 patate bianche200 g pecorino fresco2 cucchiai di olio evoqb sale e pepe qb olio per friggere

E adesso iniziamo la ricetta, per prima cosa ci occupiamo della sfoglia. Disporre la farina a fontana, rompere le uova e impastare e aggiungere un pizzico di sale. Riporre l’impasto in frigorifero per almeno un’ora coperto. Per il ripieno Lessare le patate in acqua bollente con la buccia dopo averle ben lavate e passarle allo schiacciapatate. Pulire i porcini e i galletti, tagliarli a listelli e saltarli in padella con olio evo e un pizzico di sale. Una volta raffreddate sia le patate che i funghi mescolarli al pecorino grattugiato e formare un composto aggiustando di pepe e sale.Stendere la sfoglia con il mattarello e nella metà inferiore porre l’impasto aiutandosi con i rebbi di una forchetta. Ripiegare la sfoglia, comprimere con la punta delle dita in modo da far uscire l’aria e tagliare i tortelli con una rotella. Friggere i tortelli in abbondante olio e asciugarli su carta paglia.

Appuntamento alla prossima ricetta di Geo!