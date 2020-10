Marco Bianchi, la ricetta del dado fatto in casa per E’ sempre mezzogiorno

Nella cucina di E’ sempre mezzogiorno torna Marco Bianchi con la ricetta per fare il dado in casa e anche con la ricetta per la polvere di capperi. Tutto molto semplice e se usate il dado in cucina adesso con le ricette di Marco Bianchi non lo comprerete più. Di certo migliore il dado fatto in casa e la ricetta di Marco Bianchi per E’ sempre mezzogiorno è da copiare subito. Non solo dado con verdire, sale e concentrato di pomodoro ma Marco ci mostra anche come si ottiene la polvere di capperi, niente di più semplice ma ovviamente scegliamo i capperi migliori. Ecco altre ricette della salute di Marco Bianchi per E’ sempre mezzogiorno.

RICETTE MARCO BIANCHI – LA POLVERI DI CAPPERI E IL DADO FATTO IN CASA

Ingredienti e preparazione: tagliamo a cubetti le carote, le zucchine, il sedano, la cipolla, mettiamo in padella. Sono necessari in totale 450 g di verdure. Saliamo con 80 g di sale fino, aggiungiamo anche 2 cucchiai abbondanti di concentrato di pomodoro, uniamo anche la patata dolce a dadini. Facciamo stufare con calma per 15 o 20 minuti, meglio se con un coperchio per mantenere i sapori e il gusto.

Versiamo poi il tutto nella ciotola e frulliamo, abbiamo una purea che mettiamo in padella e facciamo asciugare un po’, deve diventare più pastosa.

Usiamo i contenitori dei cubetti di ghiaccio per conservare il dado nel congelatore. Oppure se non abbiamo i contenitori del ghiaccio foderiamo uno stampo da plumcake con la carta forno e versiamo il composto, mettiamo un po’ nel congelatore e poi possiamo tagliare i dadi. Ovviamente tutto va poi nel congelatore per conservare.

Per la polvere di capperi: prendiamo i capperi sotto sale e li passiamo sotto l’acqua e poi nel microonde per 2 o 3 cicli, poi sbricioliamo e conserviamo in un barattolo di vetro.