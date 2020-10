Focaccia integrale con il lievito madre di Fulvio Marino, ricetta E’ sempre mezzogiorno

La ricetta della focaccia integrale con lievito madre di Fulvio Marino è la super ricetta di oggi 20 ottobre 2020 da E’ sempre mezzogiorno. Salame a fette spesse e Fulvio Marino farcisce la focaccia di oggi e ovviamente Antonella Clerici gusta la bontà del giorno. Una focaccia da mangiare ovviamente tiepida, una ricetta facile grazie alle ricette di Fulvio Marino. Tanto olio di oliva, semi misti da aggiungere sopra prima della cottura e magari proviamo tutti a fare e curare il lievito madre come mostrano ogni giorno Antonella Clerici e Fulvio Marino nel bosco di E’ sempre mezzogiorno. Non perdete questa e le altre ricette di oggi su Rai 1.

RICETTE FULVIO MARINO E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – LA RICETTA DELLA FOCACCIA INTEGRALE CON IL LIEVITO MADRE

Ingredienti: 500 g di farina tipo 2 macinata a pietra naturale, 500 g di farina integrale, 650 g di acqua fredda, 300 g di lievito madre (oppure 10 g di lievito di birra), 20 g di sale integrale, 100 g di oliva

Preparazione: nella ciotola versiamo la farina tipo 2 e la farina integrale, uniamo 300 g di lievito madre (10 g di lievito di birra per sostituire), aggiungiamo 600 g di acqua, impastiamo e uniamo 20 g di sale integrale, gli altri 50 g di acqua, lavoriamo ancora e uniamo anche l’olio di oliva. Completiamo l’impasto.

Facciamo lievitare in un contenitore unto con olio di oliva e coperto con la pellicola trasparente per 3 ore a temperatura ambiente. Poi versiamo sul piano di lavoro e dividiamo in due parti, ci aiutiamo con un po’ di farina e disponiamo nelle teglie ben unte con l’olio. Allarghiamo leggermente con ancora un po’ di olio di oliva. Facciamo lievitare ancora 1 ora e mezza. Stendiamo bene facciamo i classici buchini con le dita. Aggiungiamo semi misti e mettiamo in forno a 250 gradi statico per 18 minuti. Gustiamo calda o fredda sarà sempre buonissima ma farcita con fette spesse di salame lo sarà ancora di più.