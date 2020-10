Da Ricette all’Italiana: gnocchi di semolino alla romana con funghi di Anna Moroni

Continua a cucinare alcuni piatti tipici della tradizione culinaria romana Anna Moroni, del resto è molto legata alla cucina di quella zona di Italia. E anche nella puntata di Ricette all’Italiana in onda il 22 ottobre 2020, la Moroni ha suggerito un piatto tipico del Lazio. La ricetta di oggi è quella degli gnocchi di semolino alla romana accompagnati da funghi. Un piatti tipico tra l’altro, anche del periodo autunnale. Vediamo quindi come si prepara questo primo piatto, la prima delle due ricette di oggi di Anna Moroni.

GNOCCHI DI SEMOLINO ALLA ROMANA: UNA RICETTA DI ANNA MORONI

Vediamo quindi la lista degli ingredienti che ci serve per questa ricetta:

200 g semolino, 700 g latte, 2 tuorli, 30 g burro, 40 g parmigiano, noce moscata

Per fare il condimento con i funghi: 300 g funghi misti, 300 g robiola, 40 g parmigiano, 1 spicchio d’aglio, olio evo, sale e pepe

Iniziamo col prendere una pentola e scaldare il latte per preparare quindi gli gnocchi con il semolino. Versiamo il semolino a pioggia, mescolando con una frusta. Dobbiamo cuocere fino a quando non si addensa. Spegniamo ed uniamo il burro, i tuorli ed il parmigiano grattugiato. A questo punto passiamo alla preparazione degli gnocchi al semolino: prendiamo un foglio di carta da forno, sopra ci adagiamo il nostro composto/impasto. Formiamo uno strato di circa 1 cm livellando per bene. Lasciamo raffreddare per bene, quindi ricaviamo dei dischi con il coppapasta o un bicchiere. I nostri gnocchi sono pronti! E adesso passiamo alla seconda fase della ricetta.

Prendiamo una padella e dentro mettiamo un filo d’olio con uno spicchio d’aglio. Facciamo scaldare. Uniamo i funghi puliti e tagliati a pezzetti. Saliamo e lasciamo cuocere a fiamma vivace. Trasferiamo in una ciotola ed uniamo la robiola, se non l’abbiamo in casa possiamo usare anche della besciamella; andiamo avanti unendo anche il parmigiano grattugiato. Procediamo con la preparazione mescolando per bene.

Prendiamo una teglia e dentro mettiamo i nostri gnocchi, possiamo sovrapporli leggermente. Distribuiamo sopra il condimento ai funghi. Spolveriamo con altro parmigiano . E per finire la cottura: mettiamo la teglia in forno caldo a 190° per 15-20 minuti. I nostri gnocchi sono pronti.