Il caciucco di Anna Moroni da Ricette all’Italiana

Si torna a cucinare con Anna Moroni e anche oggi arrivano delle nuove ricette dal programma di Rete 4: che cosa ha preparato di buono oggi la cuoca casalinga per Ricette all’Italiana? Dalla puntata del 23 ottobre 2020 arriva la ricetta del caciucco. Dopo giorno in cui le ricette sono state all’insegna della romanità, oggi si cambia regione e ci si sposta nella Toscana. Vediamo quindi come si prepara questa ottima ricetta del caciucco con i consigli di Anna Moroni. Ma non solo, oggi insieme ad Anna ha cucinato anche Margherita Granbassi, la grandissima campionessa. E anche per Margherita c’è il tormentone di Anna: lavarsi le mani!

LA RICETTA DEL CACIUCCO DI ANNA MORONI DA RICETTE ALL’ITALIANA

Iniziamo dalla lista degli ingredienti per la preparazione di questo caciucco con i consigli di Anna Moroni: 300 g totani, 300 g calamari, 1 kg filetti scorfano, 6 mazzancolle, 1 bicchiere di vino bianco, sedano, carota, cipolla, 1 kg passata di pomodoro, prezzemolo, 6 fette di pane, olio, sale, pepe, peperoncino

Per prima cosa prepariamo il brodo. Prendiamo un bel tegame molto capiente e dentro facciamo soffriggere un trito di sedano, carote e cipolle con un filo d’olio. Aggiungiamo la carcassa dello scorfano e lasciamo rosolare per bene. A questo punto prendiamo il vino bianco e sfumiamo, successivamente, copriamo con l’acqua. Facciamo bollire dolcemente per circa 1 ora. Una volta finita la cottura possiamo filtrare il brodo.

Prendiamo a questo punto un altro tegame, anche stavolta molto capiente. Dentro mettiamo olio e aglio. Prima però dobbiamo aver pulito per bene i nostri totani e i calamari che andranno tagliati a listarelle e messi poi a cuocere. Dopo qualche minuto di rosolatura sfumiamo con il vino bianco e poi versiamo dentro la passata di pomodoro. Totani e calamari devono cuocere almeno per una trentina di minuti. Una volta trascorso questo tempo, uniamo i filetti di scorfano a cubettoni e un po’ di brodo di pesce, in modo da diluire il caciucco. Quasi a fine cottura, mettiamo il prezzemolo tritato, il peperoncino e le mazzancolle ‘sbucciate’. Attendiamo qualche altro minuto e il caciucco con la ricetta di Anna Moroni è servito.

Per portare in tavola impiattiamo con le fette di pane!