Pane al limone di Fulvio Marino, la ricetta di oggi di E’ sempre mezzogiorno

Altra ricetta perfetta di Fulvio Marino, la ricetta del pane al limone, la ricetta di oggi 23 ottobre 2020 per E’ sempre mezzogiorno. Come sempre Fulvio Marino ci mostra passaggio dopo passaggio non solo come si prepara l’impasto nel migliore dei modi ma anche le lievitazioni perfette. Con la farina di segale è perfetto preparare il pane al limone. In genere si aggiunge la scorza di limone ma Fulvio Marino oggi aggiunge il succo di limone, poco più di 20 grammi. Avremo poi il panino della domenica e sarà Ale a preparare un goloso panino con la frittata. Una frittata ricca per farcire questo pane che ovviamente sarà ottimo anche per accompagnare il piatto del giorno.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO OGGI 23 OTTOBRE 2020 – LA RICETTA DEL PANE AL LIMONE DI FULVIO MARINO

Ingredienti: 500 g di farina di segale integrale, 500 g di farina tipo 0, 400 g di lievito madre, 680 g di acqua, 40 g di succo di limone, 22 g di sale, farina di segale per spolverare

Preparazione: versiamo nella ciotola la segale, la farina 0, uniamo 400 g di lievito madre, mescoliamo e uniamo il succo di limone, e il sale, uniamo l’acqua in più tempi. Impastiamo prima con il cucchiaio e poi con le mani.

Facciamo lievitare 1 ora e mezza circa o anche 2 a temperatura ambiente nella ciotola unta di olio, non deve esattamente raddoppiare, perché deve fiorire bene nella seconda fase di lievitazione.

Dividiamo l’impasto in filoni e facciamo lievitare nel cestino di vimini con un po’ di farina o nel cestino di plastica foderato con un canovaccio infarinato. Facciamo lievitare altre 2 ore e sempre a temperatura.

Disponiamo poi il pane a cui diamo la forma tonda sulla teglia, ci aiutiamo con un po’ di farina. Facciamo sulla superficie dei tagli. Mettiamo in forno statico a 220 massimo 230 gradi per circa 40 minuti.

Possiamo farcire il pane come suggerisce Ale con la frittata che a molti ricorderà i panini della mamma.