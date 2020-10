Sara Brancaccio, la ricetta dei muffins mille gusti per E’ sempre mezzogiorno (Foto)

Un brunch dolce oggi 23 ottobre 2020 per E’ sempre mezzogiorno, la ricetta dei muffins mille gusti, la ricetta di Sara Brancaccio. Fantastica new entry nella cucina da favola di Antonella Clerici. A E’ sempre mezzogiorno arrivano le ricette dolci di Sara Brancaccio. Capelli rosa e tanti consigli per fare dei dolci per tutta la famiglia. I muffins con il gusto che preferiamo e pancakes girandola, possiamo così preparare un brunch dolce davvero goloso. Iniziamo dalla ricetta dei muffins dolci di E’ sempre mezzogiorno e poi proseguiamo con i pancakes, tutto si fa in pochi minuti. Non perdete le altre ricette di oggi di Antonella Clerici e i suoi collaboratori, quindi la torta della Zia Cri fatta con nocciole e farina di castagne, il primo piatto di Daniele Persegani, la ricetta dello sgombro in crosta di pane di Michele Farru.

LE RICETTE DI SARA BRANCACCIO PER E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – LA RICETTA DEI MUFFINS MILLE GUSTI

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: montiamo le uova con lo zucchero per i muffins mille gusti, usiamo un bicchiere come misurino. Uniamo adesso il latte e l’olio, usando sempre lo stesso bicchiere o tazza. Mescoliamo e uniamo la farina che setacciamo, quindi il lievito, sale e bicarbonato. Mescoliamo ancora e possiamo aggiungere adesso ciò che vogliamo, per esempio cioccolata o mirtilli, frutta secca o altro.

Per fare i muffins mille gusti versiamo il composto nei vari pirottini disposti nella teglia, utilizziamo magari un cucchiaio da gelato e avremo i dolcetti tutti uguali. Possiamo aggiungere sopra i mirtilli. Se congeliamo dei cubetti di Nutella o crema o confettura possiamo poi aggiungerli sui muffins. Mettiamo in forno per 20 minuti a 180 gradi.

Per il crumble mescoliamo lo zucchero di canna con la farina e il burro, cuociamo e poi aggiungiamo sui muffins ai mirtilli o anche su tutti.