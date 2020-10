Torta di nocciole e castagne è la ricetta di Zia Cri per E’ sempre mezzogiorno

La torta di zia Cri di nocciole e castagne è il dolce di oggi 23 ottobre 2020 per le ricette E’ sempre mezzogiorno. La torta di nocciole e castagne è una vera delizia e come tutte le ricette di zia Cri per E’ sempre mezzogiorno è molto facile e veloce da fare. E’ una torta della domenica perché ricca di calorie e di gusto anche se non ha farcia. Antonella Clerici ha come ospite Patrizio Rispo in collegamento da casa sua, è lui ad avere scelto questa torta con le nocciole. Non ci resta che preparare la torta con le nocciole e la farina di castagne di zia Cri per E’ sempre mezzogiorno, un dolce delizioso per tutta la famiglia. Ecco la ricetta del dolce di oggi con Antonella Clerici e zia Cri.

RICETTE DOLCI ZIA CRI – LA RICETTA DELLA TORTA NOCCIOLE E CASTAGNE DI OGGI 23 OTTOBRE 2020

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: frulliamo le nocciole con metà dello zucchero.

Nella ciotola a parte versiamo le 3 uova con l’altra metà dello zucchero, montiamo con le fruste.

A parte uniamo le due farine con la bustina di lievito. Se non vogliamo usare la farina 0 sostituiamo con 70 g di grano saraceno e 70 g di fecola; avremo così una torta senza glutine.

Imburriamo e infariniamo lo stampo con la cerniera. Zia Cri preferisce uno stampo più piccolo per avere la torta più alta.

Scaldiamo il latte con il burro e aggiungiamo a filo nel composto con le uova, mescoliamo bene. Uniamo poi a questo composto le farine con il lievito e anche le nocciole tritate. Amalgamiamo bene il tutto. Versiamo il tutto nello stampo imburrato e infarinato. Pestiamo altre nocciole nel mortaio, quindi non le frulliamo. Aggiungiamo sulla torta le nocciole pestate in modo grossolano e mettiamo in forno a 170 gradi per 40 minuti circa. Sforniamo, togliamo dallo stampo e facciamo intiepidire, completiamo con cacao amaro in polvere e se vogliamo creiamo delle decorazioni.