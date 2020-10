Pane senza impasto, la ricetta di Fulvio Marino da E’ sempre mezzogiorno

Che ricetta furba quella del pane senza impasto di Fulvio Marino, la ricetta di E’ sempre mezzogiorno di oggi 26 ottobre 2020. Tante le ricette di Fulvio Marino, tutte perfette, non possiamo perdere la ricetta del pane che non si impasta ma che ha bisogno di una lunga lievitazione, prima in frigo per 24 ore e poi a temperatura ambiente per 3 ore. Fulvio Marino farcisce poi il pane caldo con il prosciutto cotto, possiamo aggiungere carciofi sott’olio e formaggio, come suggerisce Antonella Clerici. Ecco la ricetta di oggi del pane senza impasto dalle ricette di oggi di E’ sempre mezzogiorno ma non perdete le altre ricette viste oggi su rai 1, la ricetta della torta di Zia Cri, la ricetta di Sergio Barzetti dei tortelli di castagne con gorgonzola, la ricetta delle golose polpette a sfincione, la ricetta per fare il pane senza impasto di Fulvio Marino.

RICETTE FULVIO MARINO DA E’ SEMPRE MEZZOGIONO – LA RICETTA DEL PANE SENZA IMPASTO

Ingredienti e preparazione: per una pagnotta versiamo nella ciotola 500 g di farina, 75 g di lievito madre (oppure 2 g di lievito di birra), 350 g di acqua messa tutta insieme, aggiungiamo 12 g di sale e 20/25 di olio di oliva. Adesso mescoliamo bene con il cucchiaio ed è già pronto. Facciamo riposare coperto con la pellicola, mettiamo in frigo per 24 ore. Nessun impasto e tutti gli ingredienti li mettiamo insieme ma la lievitazione è lunga.

Togliamo dal frigo e sul banco infarinato facciamo le pieghe all’impasto, solo una volta piegato in due. Mettiamo nella ciotola infarinata e facciamo lievitare altre 3 ore a temperatura ambiente. Ricordiamo che non abbiamo la ciotola di vimini facciamo lievitare nella ciotola foderata con un canovaccio infarinato.

Versiamo poi l’impasto sulla teglia, facciamo dei tagli e mettiamo in forno statico a 250 gradi per 40 o 50 minuti.