Crocchette di riso ripiene di rognone o mozzarella: una ricetta di Benedetta Parodi

Oggi nella cucina di Benedetta Parodi si recupera quello che è stato cucinato nel corso della sfida tra i due protagonisti di Senti chi mangia. Dalla puntata del 27 ottobre 2020 arriva la ricetta delle crocchette di riso ripiene di rognone. Con il risotto giallo avanzato e con il rognone preparato dagli chef, ecco che arriva la ricetta delle crocchette di Benedetta! Ed effettivamente quella di recuperare del riso, che sia al forno o che sia del semplice risotto allo zafferano, facendo delle crocchette, è certamente una buona idea.

LA RICETTA DELLE CROCCHETE RIPIENE DI ROGNONE DI BENEDETTA PARODI

Iniziamo con gli ingredienti: riso avanzato, rognone per il ripieno, un litro di olio di semi per friggere, pangrattato, farina, uovo

Non possiamo darvi una quantità precisa di ingredienti perchè tutto dipenderà dalla quantità del riso che vi sarà avanzata.

Se non avete il rognone perchè avete fatto un altro riso ma non la carne, usate la mozzarella. Prendiamo quindi il nostro riso avanzato; ci bagniamo per bene le mani in modo che non ci si appiccichi tutto. Facciamo quindi una pallina e dentro ci mettiamo gli avanzi del rognone. Chiaramente Benedetta ha usato questa carne visto che era avanzata ma si potrebbe mettere anche della semplice pancetta insieme alla mozzarella, o del prosciutto.

Prendiamo tre piatti: dentro mettiamo la farina, il pangrattato e l’uovo per fare la panatura delle nostre crocchette. Sbattiamo l’uovo. Passiamo prima nella farina, poi nell’uovo e per finire nel pangrattato. Friggiamo e poi passiamo sulla carta da cucina.