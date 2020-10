Ricette Fulvio Marino, la focaccia E’ sempre mezzogiorno con carne cruda e tartufo

La ricetta di una nuova focaccia di Fulvio Marino oggi 30 ottobre 2020 per E’ sempre mezzogiorno, la ricetta della focaccia con carne cruda e tartufo. Magari non piacerà a tutti questa focaccia di oggi di Fulvio Marino perché la carne cruda non piace a tutti e il tartufo non è per tutti ma la base è golosa come sempre e questa nuova ricetta è da provare. Per l’impasto lievito di birra, farina di farro bianco e come per tutte le focacce una buona dose di olio di oliva. Più lievitazioni e più passaggi ma sarà un’altra ricetta perfetta. Ecco come Fulvio Marino oggi ha preparato la sua focaccia con carne cruda e tartufo.

RICETTE FULVIO MARINO PER E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – LA RICTETA DELLA FOCACCIA DI OGGI 30 OTTOBRE 2020

Ingredienti e preparazione: nella ciotola versiamo 1 chilo di farina di farro bianco macinato a pietra naturale, aggiungiamo 12 g di lievito di birra, aggiungiamo un po’ alla volta l’acqua per un totale di 600 g circa. Impastiamo e aggiungiamo 100 g di olio di oliva e 12 g di sale. Impastiamo bene.

Facciamo lievitare 2 ore coperto con la pellicola o con il canovaccio ma nella ciotola unta di olio.

Stendiamo poi il banco infarinato e tagliamo in tre parti, tocchiamo poco l’impasto e facciamo le tre palline. Facciamo lievitare ancora 2 ora e mezza, meglio se ancora nelle ciotole sempre unte con olio.

Stendiamo poi nelle teglie tonde ben unte con olio. Ancora un po’ di olio sopra mentre con delicatezza stendiamo e con le dita creiamo i buchi.

Mettiamo in forno a 250 gradi per 18 minuti.

Abbiamo la carne cruda condita con olio e sale e serviamo se vogliamo così la focaccia. Aggiungiamo il tartufo a scaglie sottili, scaglie di parmigiano e un filo di olio di oliva.