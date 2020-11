Ricette Detto Fatto, crêpes soufflé con crema di formaggio di Cesare Marretti

Gran ritorno in tv di Cesare Marretti con le ricette Detto Fatto e oggi 2 novembre 2020 la ricetta delle crepes soufflé è un’idea davvero originale. La ricetta di Marretti per Detto Fatto è semplice ma ci sono vari passaggi per servire le crepes farcite perché lo chef le propone su un letto di crema di carote completando il piatto con la crema al formaggio. Cesare Marretti aggiunge anche dei preziosi consigli per ottenere delle crepes perfette, con la pastella giusta e senza bruciare niente. Ecco dalle nuove ricette Detto Fatto la ricetta per fare le crepes farcite di Cesare Marretti.

RICETTE DETTO FATTO OGGI 2 NOVEMBRE 2020 – LA RICETTA DELLE CREPES SOUFFLE’ DI CESARE MARRETTI

Ingredienti crepes: 2 uova, 50 g di farina, 250 g di latte, burro q.b.

Farcitura: 3 uova, 100 g di formaggio grattugiato, olio di oliva, zucchero q.b.

Crema di formaggio: 250 g di panna, 250 g di formaggio grattugiato, pepe q.b.

Crema di carote: 250 g di carote lesse, camomilla q.b., olio di oliva, sale q.b.

Preparazione: iniziamo dalle crepes e nella ciotola mescoliamo le uova con la farina, uniamo poi il latte, mescoliamo bene il tutto. In padella facciamo sciogliere una noce di burro e versiamo un po’ di composto, otteniamo le crepes che cuociamo sui due lati.

I consigli per non bruciare le crepes: togliamo la padella dal fuoco quando versiamo la pastella e poi la crepe va girata quando scuotendo la padella si stacca da sola dal fondo.

Passiamo alla farcitura e separiamo i tuorli dagli albumi. Montiamo a neve gli albumi con un pizzico di zucchero.

Montiamo i tuorli con il formaggio grattugiato. Uniamo ai tuorli il composto di albumi montati, lo facciamo amalgamando con delicatezza dal basso verso l’alto.

Farciamo il centro di ogni crepes con la farcitura. Chiudiamo a metà e facciamo cuocere le crepes nella vaporiera per 5 minuti.

Passiamo alla crema al formaggio e nel pentolino facciamo sciogliere il formaggio grattugiato con la panna, emulsioniamo con il frullatore, otteniamo la crema, saliamo e pepiamo.

Per la crema di carote frulliamo le carote già lessate, aggiungiamo l’olio e la camomilla.

Serviamo le crepes soufflè sulla crema di carote completando con la crema al formaggio.